Quién es Peter Thiel, el inversor tecnológico cercano a a Jeffrey Epstein que se reunió con Milei

Javier Milei recibirá a Peter Thiel, empresario tecnológico con fuerte influencia global y posturas polémicas sobre democracia y tecnología

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un encuentro con el empresario tecnológico Peter Thiel, una figura influyente del mundo digital y financiero conocida tanto por sus inversiones como por sus posiciones controversiales.

La cuenta de la Oficina del Presidente difundió este jueves la foto del encuentro, con el texto: “El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel”.

El magnate, de 58 años, ha generado debate en distintas oportunidades por sus definiciones sobre el sistema político. “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”, afirmó tiempo atrás.

Contactos preliminares con la SIDE y el rol de Palantir

Previo a la reunión oficial, Thiel participó de un almuerzo con autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En ese ámbito, trascendió que se habría explorado la posibilidad de ofrecer servicios de análisis de datos a través de Palantir Technologies.

La compañía, especializada en procesamiento de grandes volúmenes de información, mantiene contratos con organismos de seguridad y defensa, incluyendo el Pentágono y la CIA.

Trayectoria en Silicon Valley, ideas políticas y controversias

Thiel construyó su fortuna como cofundador de PayPal a fines de los años noventa, empresa que luego fue comprada por eBay. Más tarde, se convirtió en el primer inversor externo de Facebook, con 500 mil dólares, lo que consolidó su peso en el ecosistema tecnológico.

Además, lidera Palantir, firma creada en 2003 con apoyo inicial de la CIA, enfocada en el desarrollo de software para inteligencia, defensa y seguridad.

El empresario ha sido identificado con corrientes libertarias y mantiene una mirada crítica sobre la democracia. En distintas intervenciones públicas, ha defendido el rol de la tecnología como motor de transformación, incluso sin consenso mayoritario.

En el plano político estadounidense, fue uno de los principales financistas de J. D. Vance, apoyando su carrera desde el Senado hasta su llegada a la vicepresidencia en 2024 junto a Donald Trump.

Vínculos y menciones judiciales

Peter Thiel nació en Frankfurt en 1967, pero pasó sus primeros años mudándose entre distintos países, incluyendo Estados Unidos y Namibia. Más adelante, cursó sus estudios universitarios en Stanford, donde se especializó tanto en Filosofía como en Derecho.

Durante esos años, impulsó proyectos editoriales, como la revista The Stanford Review, con posiciones críticas hacia políticas de diversidad y mantuvo posturas homofóbicas que generaron polémica dentro del ámbito universitario.

El nombre de Peter Thiel también surgió en documentos vinculados a Jeffrey Epstein. De acuerdo con registros judiciales y reportes posteriores, Thiel figuraba entre las personas invitadas en 2018 a visitar la isla privada de Epstein.

Más allá de que afirmó que nunca viajó a la isla, sí reconoció haber conocido a Jeffrey Epstein y haberse reunido con él en más de una ocasión. En 2024, durante una entrevista en un podcast, Peter Thiel explicó que su primer contacto con Jeffrey Epstein se produjo en 2014, cuando un ejecutivo de Silicon Valley los presentó.

Fuente: IP