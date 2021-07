Quién es Olivia Rodrigo, la cantante elegida por Joe Biden para que los jóvenes se vacunen contra el Covid

La estrella pop se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos; su popularidad puede ser clave para concientizar a los jóvenes estadounidenses sobre la importancia que tiene la vacunación



El éxito alcanzado por la cantante pop Olivia Rodrigo fue capitalizado este miércoles por el gobierno de los Estados Unidos para promocionar la vacunación contra el Covid-19 en la población más joven.

Tiene apenas 18 años y este miércoles hizo su entrada a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y el médico inmunólogo Anthony Stephen Fauci, “para ayudar a difundir el mensaje de la importancia de la vacunación juvenil”, según la comunicación oficial. De algún modo, se convirtió en una especie de embajadora sin título oficial, de una campaña que comenzó hoy, al menos para ella.

“Es importante tener conversaciones con amigos y familiares para alentar a todas las comunidades a vacunarse’’, dijo la cantante e invitó al público a visitar el sitio oficial de vacunación de los Estados Unidos para tener información sobre los vacunatorios.

El gobierno de Biden apunta a aumentar el porcentaje de vacunados en la franja que va de los 12 a los 27 años. Si bien este grupo más joven tiene menor riesgo de enfermarse gravemente y morir por coronavirus, el mensaje que sale de la Casa Blanca es que la vacunación es la única manera de estar completamente seguros y proteger a sus familias . A medida que la variante Delta, altamente transmisible, se propaga en comunidades con tasas de vacunación más bajas, el gobierno de los Estados Unidos considera que vacunar a este segmento etario es fundamental para frenar la propagación de la cepa ahora dominante. De ahí la necesidad de buscar caras y voces jóvenes, con gran llegada a sus pares.

Rodrigo se hizo conocida a mediados de la década pasada cuando se ganó un lugar en la pantalla chica. Actualmente, supera todas las expectativas con su debut discográfico Sour. Nació en 2003, en California. De ascendencia filipina por parte de su padre y alemana e irlandesa por parte de su madre, comenzó a estudiar actuación y canto a los 6 años. Su primera aparición pública fue en un anuncio de Old Navy. En 2015 interpretó el papel principal de Grace Thomas, en la película American Girl: Grace Stirs Up Success. Al año siguiente asumió el rol de Paige Olivera en Bizaardvark y en 2019 llegó a High School Musical: The Musical, la serie disponible en Disney+ para cuyo soundtrack colaboró con los temas “All I Want” y “Just for a Moment” -éste último compuesto junto a su expareja, Joshua Bassett-. De todos modos, nada hacía pensar que tan pronto firmaría contrato con el sello Geffen Records, grabaría en medio de la pandemia y llegaría finalmente a las plataformas digitales un álbum como Sour, su debut discográfico muy bien recibido por la crítica y, sobre todo, por su público.

Sour es la suma de canciones con las que sorprendió desde una homogeneiza industria pop. Su más reciente corte de difusión, “Good 4 u”, parece hecho a la medida de su nuevo rol de promotora de vacunas, aunque el tema no hable de eso, ni la frase se exprese en ese sentido. El 30 de junio pasado hizo una especie de recital-fiesta de egresados, publicitando su nuevo disco.

“Me tomé esto en serio cuando escuché Pure Heroine de Lorde. Ya tenía 12 años. Ella hablaba de viajar por los suburbios, ir a la escuela, los amigos, el drama. Me acuerdo que me sentí vista. Ella tomaba una experiencia normal por la que todos pasamos y la convertía en un hecho artístico hermoso. Siempre quise escribir un disco así”, contó al diario inglés The Guardian.

Olivia Rodrigo hoy suena en todos lados y si bien su plataforma de lanzamiento fue la pantalla de televisión, comenzó a jugar en la primera división del mundo de la música en enero, cuando anticipó el tema “Drivers License” al lanzamiento del disco. Sour se publicó a mediados de mayo y enseguida tres de sus temas treparon al top ten del ranking de Billboard .

“No sé si quiero ser una gran estrella pop. Simplemente quiero ser genuina con lo que escribo y crecer, porque eso me dará material para más canciones, quiero crecer con ellas”, asegura. Sin embargo, por el momento viene rindiendo con honores todas las materias para ser parte del gran firmamento de la música pop.

Thanks for stopping by, Olivia, and for using your voice to urge young people to get vaccinated. If we all do our part and get the COVID-19 vaccine, we can defeat this virus once and for all. Let’s do this. pic.twitter.com/ovn12CUjLu

— President Biden (@POTUS) July 15, 2021