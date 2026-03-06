“¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?”: la reacción en la Casa Blanca ante la pregunta de Trump en el homenaje al Inter Miami

El astro argentino participó del evento enmarcado en la invitación formal que recibió el Inter Miami luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025

Lionel Messi, flamante campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025 con Inter Miami, fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, presidente de Estados Unidos en su segundo mandato. En medio de la ceremonia, el mandatario norteamericano se tomó un tiempo para lanzar una pregunta a los presentes sobre el astro argentino y el ídolo brasileño, Pelé.

Al recibir al elenco de Florida, Trump destacó el carácter inédito de la ocasión: “Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami… y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”. En reconocimiento, el mandatario recibió una camiseta rosa del club con el dorsal 47, número que hace referencia a que Trump ocupa ese lugar en la secuencia presidencial de Estados Unidos.

Durante el evento, el presidente elogió la capacidad competitiva de Messi: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”. Además, Trump bromeó sobre las preferencias deportivas de su propio hijo, quien —según sus palabras— admira tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo. Entre los asistentes, la intervención del presidente generó un momento de participación cuando consultó a la sala sobre quién consideraban el mejor de la historia, planteando la disyuntiva entre Pelé y Messi.

“No lo sé. Puede que seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?“, indagó Trump. La respuesta unánime fue favorable al futbolista argentino; mientras el capitán de Las Garzas lanzó una pequeña sonrisa.

El homenaje también sirvió de plataforma para destacar a otras figuras clave del Inter Miami. Trump reconoció el papel de Javier Mascherano, entrenador del equipo, a quien describió como “fenomenal”, y mencionó el aporte de Luis Suárez y Rodrigo De Paul en la reciente campaña.

La ceremonia adquirió especial significado en la secuencia de reconocimientos institucionales al astro argentino. A comienzos de 2025, Joe Biden, entonces presidente, había distinguido a Messi con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos. Aquella vez, el futbolista agradeció formalmente “el profundo honor” de la distinción, pero aclaró, a través del Inter Miami, que no podría asistir a la ceremonia el 4 de enero debido a compromisos previos de agenda. Con este galardón, la Pulga se convirtió en el primer argentino y el primer futbolista varón en recibir el premio, distinción que en 2022 había obtenido Megan Rapinoe, ex capitana de la selección femenina de Estados Unidos.

En la temporada 2026, el arranque del conjunto dirigido por Mascherano fue dispar. El debut registró una derrota por 0-3 frente a LAFC, pero en la segunda jornada logró imponerse 4-2 a Orlando City tras revertir un marcador adverso de 0-2. En ese encuentro, Messi sobresalió como figura al anotar dos goles y liderar la remontada, consolidando su papel protagónico en el equipo que tiene como referente a David Beckham.

La tradición que motivó la invitación del Inter Miami a la Casa Blanca se mantiene como una costumbre histórica en la presidencia estadounidense. Anualmente, la residencia oficial convoca a equipos campeones de diversas disciplinas, tanto profesionales como universitarias, reafirmando el lugar central del deporte en la diplomacia y la cultura pública de Estados Unidos. En esta ocasión, Beckham no participó, ya que, según CNN, se encontraba en Europa en un desfile de moda de su esposa.

El evento tuvo lugar en la antesala del enfrentamiento de Las Garzas ante DC United por la tercera jornada de la MLS, programado para el sábado a las 18:30 (hora argentina), con la premisa de mantener las aspiraciones en el inicio del certamen estadounidense.

Fuente: Infobae