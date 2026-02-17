Quién es la actriz Luciana Pedraza, la esposa argentina de Robert Duvall que lo acompañó hasta el final

Nacida en Salta, forjó una identidad propia como intérprete y realizadora; conoció al actor estadounidense en Buenos Aires en 1996 y compartieron cine, tango y acciones solidarias en un fuerte vínculo de tres década

La confirmación del fallecimiento de Robert Duvall, uno de los actores más emblemáticos de la historia de Hollywood, volvió a situar en el centro de la escena a su mujer argentina: Luciana Pedraza. A través de los años, esta actriz y guionista salteña combinó discreción pública y un acompañamiento férreo del artista durante tres décadas, en una historia de amor que sigue aún maravillando a los fanáticos.

Pedraza nació en Salta el 5 de enero de 1972, la misma fecha que el actor, aunque con 41 años de diferencia. Pasó su juventud en Jujuy antes de radicarse en Buenos Aires, lugar donde conoció a la estrella estadounidense que marcaría a fuego su destino.

El inicio de su historia parece salido de un guion romántico. Fue en Buenos Aires, en 1996, e incluyó un encuentro fortuito y una invitación a una fiesta sin tener plena conciencia de quién era el invitado. Con el tiempo, esa anécdota se convirtió en el “mito de origen” de la pareja. En aquel entonces, Duvall se encontraba en el país por motivos laborales y allí fue que conoció a Pedraza, en un amor que se inició con un flechazo. El vínculo se afianzó a pesar de la diferencia de edad de 41 años. Ella decidió vivir con el actor en su tierra y, finalmente, celebraron su amor con una romántica boda el 6 de octubre de 2004.

Se conocieron en 1996 y compartían el amor por el tango (Foto: X)

Si bien para muchos su figura quedó asociada a la del actor, Pedraza desarrolló un camino propio dentro de su disciplina. Formó parte del elenco de Assassination Tango (2002), film escrito, producido, dirigido y protagonizado por Duvall, y posteriormente intervino en Wild Horses (2015), otra película que fue un hito en su carrera. En el rol de realizadora también dejó su huella detrás de cámara: escribió y dirigió el cortometraje documental Portrait of Billy Joe (2004).

La pareja compartía una devoción que Duvall adoptó casi como sello personal: el tango. Esta disciplina profundizó su conexión con Argentina y, en muchas oportunidades, el actor contó cuánto le gustaba bailarlo luego de aprender sus primeros pasos en Buenos Aires. También cultivaron una vida ligada al interior de Argentina, sobre todo con Salta, donde desarrollaron varios proyectos en esa provincia.

Al mismo tiempo, Pedraza y Duvall promovieron iniciativas solidarias muy destacadas. Fueron cofundadores de The Robert Duvall Children’s Fund, una organización con programas destinados a niños y familias en situación vulnerable, especialmente en el norte argentino y en colaboración con organizaciones locales. La vida de la pareja se repartió entre la casa que Duvall tenía en Virginia Occidental y los reiterados viajes a la Argentina.

Luciana acompaño a Robert hasta sus últimos días (Foto: X)

Tras la muerte del actor, la trayectoria de Luciana Pedraza adquiere otra perspectiva. Más allá de ser la esposa de un artista icónico del cine, la directora tendió lazos entre universos tan distintos como el cine, el tango, el ámbito rural y las causas sociales. Además, acompañó hasta sus últimos días a Robert, que falleció a los 95 años. Fue ella, quien comunicó públicamente el fallecimiento de Duvall y lo despidió con un mensaje personal que se difundió con la noticia: “Para mí, él era todo”, escribió en redes sociales, en una publicación replicada por medios de todo el mundo.

