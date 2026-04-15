Quién es Guillermo Hoyos, el DT del Inter Miami que pasó de dormir en la calle a dirigir a Messi

De lustrar botas en Retiro a ser el único invitado a las bodas de Maradona y Leo. La increíble historia de resiliencia del cordobés que hoy lidera el equipo de las Garzas.

La llegada de Ángel Guillermo Hoyos al banco del Inter Miami no es una casualidad, sino el capítulo más reciente de una relación de afecto y silencio que lo une a Lionel Messi desde hace más de dos décadas. El cordobés, que se sumó al club en 2023 por pedido expreso del “10”, asume el interinato con una mochila cargada de vivencias extremas.

El refugio en la calle y el sueño del fútbol

Nacido en Villa María hace 62 años, Hoyos atravesó una infancia marcada por la dureza. Entre los 8 y los 10 años, debido al alcoholismo de su padre, vivió en situación de calle en Buenos Aires. “Dormíamos en la plaza de Retiro o en vagones de tren”, recordó alguna vez. Durante el día, lustraba botas, abría puertas de taxis y vendía diarios para ayudar a su madre y a su hermana.

Esa resiliencia lo llevó a debutar en Banfield y llegar hasta el Real Madrid Castilla y Boca Juniors, aunque las secuelas de una mala alimentación infantil condicionaron su físico.

El hombre que “vio” a Maradona en Messi

Su vínculo con los dos máximos astros del fútbol mundial es único: es la única persona que asistió a las bodas de Diego Maradona (en el Luna Park) y de Leo Messi (en Rosario). A Diego lo conoció en el Juvenil de 1979; a Leo, en la Masía del Barcelona en 2003.

Fue Hoyos quien, tras entrenar a la categoría ’87 del Barça, le advirtió a los dirigentes: “Este chico es Maradona, no pierdan tiempo”. Bajo su ala, Messi salió campeón en juveniles junto a figuras como Piqué y Pedro antes de saltar a la primera de Frank Rijkaard.

Un DT forjado a base de esfuerzo

Antes de su éxito en Europa, Hoyos trabajó incansablemente. En sus inicios como entrenador en España, llegó a dirigir siete equipos en simultáneo, recorriendo más de 500.000 kilómetros en un viejo Ford Escort al que llamaba “El Sentimiento”. Tras pasar por clubes como Talleres, Aldosivi y la Selección de Bolivia, hoy el destino lo pone nuevamente al lado de Messi en Miami, cerrando un círculo perfecto de gratitud y fútbol.

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