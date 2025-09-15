Quién es Erika Frantzve, la esposa del influencer trumpista baleado en Utah: de Miss Arizona a viuda que promete “gritos de guerra”

A los 36 años, saltó a la fama por difundir un conmovedor video de su último adiós a su marido. Pero ya era una persona pública: fue Miss Arizona, es parte de la organización ultraconservadora Turning Point USA, conduce un podcast religioso y tiene medio millón de seguidores en Instagram, donde aconseja a las jóvenes dedicarse a la maternidad. Prometió honrar el legado de su esposo: “No tienen ni idea de lo que acaban de desatar”.

“Dos días atrás, mi marido, Charlie, fue a ver la cara de su Salvador y su Dios. Ahora y por toda la eternidad va a estar al lado de su Salvador con la gloriosa corona de un mártir“, dijo el viernes con lágrimas en los ojos Erika Frantzve, parada junto a la silla vacía donde Kirk grababa su podcast. Y siguió: “Si antes pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo este país, en este mundo. No tienen ni idea del fuego que han encendido en esta esposa, los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra”.

Fue su primer discurso público después del asesinato de su marido, Charlie Kirk, un influyente líder de la ultraderecha estadounidense y figura clave para el presidente Donald Trump, que ocurrió el miércoles 10 en un evento universitario en Utah. Pero no fue ni por asomo su primer discurso. Frantzve, de 36 años, tiene una larga trayectoria pública, como conferencista de Turning Point USA —la organización de derecha cofundada por su marido— pero también como instagramer, emprendedora, actriz y modelo.

En un posteo en redes sociales, la viuda del líder de ultraderecha escribió: “El mundo es malvado. Pero nuestro Salvador. Nuestro Señor. Nuestro Dios. Él… él es tan bueno. Jamás voy a tener palabras. Nunca”. Luego de un retrato cálido de la familia que conformó junto a Kirk, Erika sumó una foto que la muestra sentada, llorando sobre el cajón abierto de su marido y hasta un video en el que susurra: “Te amo, lo lamento tanto. Dios te bendiga”, mientras acaricia al cuerpo y un tercero la filma de cerca.

Quién es y cómo piensa Erika Frantzve

Por cuatro años, Erika subió a los escenarios de las convenciones de Turning Point USA junto a su marido; lo ayudó a construir un movimiento fuerte y, a la vez, armó su propio grupo de jóvenes seguidores conservadores. En esas charlas, Erika solía recomendar a las mujeres que se casen jóvenes y críen hijos, sin darle importancia a su propia carrera profesional. “No estás desperdiciando un título cuando crías a tus hijos con sabiduría, amor y verdad”, dijo hace tres meses, en la apertura de la Cumbre de Liderazgo de Jóvenes Mujeres, la reunión más grande de mujeres jóvenes conservadoras en Estados Unidos, organizada por Turning Point USA en Dallas.

Vestida de rosa, ante un auditorio de tres mil personas, contó: “Antes de conocer a Charlie, no estaba en el camino de ‘quiero tener seis hijos y una casa con un cerco blanco; esa no era mi mentalidad. Pero así de asombroso es Dios. Cuando conocés al hombre adecuado, todo cambia. Cuando conocí a Charlie, eso fue todo. No me importaba en absoluto una carrera“. Su marido, por su parte, agregó: “Las jóvenes deben estar dispuestas a someterse a un hombre piadoso cuando lo conozcan”, y remató: “El feminismo hipertóxico es muy desagradable para los hombres jóvenes”. En ese contexto, los Kirk también difundían mensajes en contra de las personas trans y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Erika Frantzve ya tenía una vida pública antes de conocer a Charlie. En 2012 la coronaron Miss Arizona USA. Su Instagram, con medio millón de seguidores, todavía tiene fotos de esos años, incluso de una visita al Pentágono con su banda de Miss Arizona. Además, jugó al básquet en la universidad, se recibió licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Estado de Arizona, y obtuvo una maestría en Estudios Legales Americanos en Liberty University.

También inició su propio camino de fe: en 2016 creó BIBLEin365, un programa que desafiaba a leer la Biblia durante el transcurso de un año. El desafío más tarde se convirtió en un programa ministerial, que “busca ayudar a las personas a interactuar con las escrituras diariamente”, según su sitio web. Dos años después lanzó Proclaim Streetwear, una marca de ropa basada en la Biblia. Y actualmente conduce un podcast llamado Midweek Rise Up, que se emite cada miércoles, así como de otro de meditaciones que se lanza cada lunes.

A pesar de todos estos logros, Erika enfatizaba que sus prioridades en la vida son ser esposa y madre. La pareja era cristiana evangélica.

Cómo se conocieron Erika y Charlie Kirk: redes sociales y una larga conversación

Su historia de amor con Charlie Kirk empezó en 2018. Él le mandó un mensaje por Instagram porque quería conocerla. Tuvieron una larga cena en un bar de Manhattan. Erika relata que había pensado que quizás el encuentro fuese una entrevista de trabajo para Turning Point USA. Pero a los 15 minutos de esa cena, Charlie le dijo que quería salir con ella. Ella misma lo recordó en un posteo de 2023: “Hace 5 años hoy, nos sentamos… inmersos en una conversación y un intercambio de bromas sobre teología, filosofía y política y al final, hiciste una pausa, me miraste y dijiste: ‘Voy a salir con vos'”. Se comprometieron en 2020 y se casaron en 2021; en 2022 nació su hija, y en 2024, su hijo.

En aquella primera cita, Erika tenía 30 años, y Charlie, 25. En sus últimas apariciones públicas junto a su marido, dedicadas a mujeres jóvenes, solía decir, en tono de consuelo, que “está bien” casarse después de los 30, aunque “no es lo ideal” ni “la mejor posición estadística”. Un caso de “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Hay quienes señalan otras inconsistencias de este tipo entre sus dichos y sus actos, como predicar que lo más importante es dedicarse a la maternidad y la familia pero a la vez ser una empresaria exitosa.

Erika Frantzve, muy cercana a la segunda dama, Usha Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, Usha, fueron a buscar personalmente el cuerpo de Charlie Kirk en el Air Force Two, uno de los aviones oficiales de Estados Unidos. Erika viajó con ellos junto al féretro de su marido. Al bajar del avión, lo hizo de la mano de Usha Vance; la foto se viralizó instantáneamente. Erika también saludó a la multitud que los esperaba con una cruz en la mano.

En su discurso del viernes, fue muy clara: prometió que la gira de la organización Turning Point por los campus universitarios de todo Estados Unidos va a seguir adelante, así como la gran convención que están planeando para diciembre. “El movimiento que construyó mi esposo no morirá”, aseguró. “No va a pasar. Me niego a que eso pase”.







