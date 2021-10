Quién es el nuevo dueño del 100% de Banelco y Pagomiscuentas

En 2019, un fondo de inversión de Estados Unidos había pagado u$s 724 millones por el 51% de Prisma. Se estima que ahora el precio de la acción pudo haber caído a la mitad.

Catorce de los bancos más importantes con presencia en la Argentina dejaron de ser accionistas de Prisma, la dueña de Banelco, Pagomiscuentas y LaPos.

En enero de 2019 habían vendido el 51% a Advent en u$s 724 millones, que ahora le compró el 49% restante, aunque no se dio a conocer el monto.

La fórmula mágica

Si bien en el mercado calculan que el valor de la acción pudo haber caído a la mitad que cuando compraron, el precio se determinará en las próximas semanas de acuerdo a un procedimiento de cálculo acordado entre las partes. “La fórmula”, le dicen en la negociación.

Desde la venta, en enero 2019, los bancos tenían tres años para desprenderse por completo de la compañía, según lo que habían acordado con el Gobierno, por lo que ya había comenzado el tiempo de descuento.

Hecho bolsa

La intención de Advent era sacar a la Bolsa el 49% restante, ya sea en Nueva York, o San Pablo. Pero con mercados totalmente cerrados para la Argentina, el IPO fue una misión abortada.

Tampoco había interesados en quedarse con el 49%, ya que la idea de cualquier fondo, como los brasileros de Cielo, a quien siempre se mencionó como uno de los potenciales candidatos, es tener el control de la compañía, no el 49%.

El principal tenedor de las acciones era Santander, con el 9,4%, seguido por Galicia con 7,4%, BBVA con 5,4% y Macro con 4,5%, mientras el HSBC y el ICBC tienen 3,3% cada uno.

Sin candidatos

Por lo tanto, la única opción era que el propio Advent, que fue dueña de Oca en el país, se transforme en el único accionista. Pero venían demorando la operación porque no estaban dispuestos a pagar lo que los bancos pretendían.

En el mercado especulan que el precio de la acción podría haber caído a la mitad, por lo cual podrían haber pagado alrededor de u$s 362 millones.

Quién es quién

En principio, los 14 bancos dueños querían no menos de u$s 2000 millones por el 100%. Pero debieron bajar las pretensiones a u$s 1420 millones en una primera instancia, porque se vencía el plazo de venta, que ya había sido postergado a pedido de ellos.

Cuestión de números

La valuación de Prisma que había dado Goldman Sachs fue entre u$s 1500 y u$s 2000 millones. El precio depende del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el balance de 2017 (previo a la valuación) arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016.

Mucho tuvo que ver la norma del BCRA, que cambió el formato de la ecuación del arranque: antes era 95% para el banco y 5% para Prisma, y ahora es 80 y 20, para abrir la competencia, por lo que terminaron pagando 4,4 veces ganancia.

Por Mariano Gorodisch- El Cronista