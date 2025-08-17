Quién es el hijo de la candidata a senadora acusada de un intento de robo millonario

La investigación incluyó seguimientos y controles discretos que permitieron confirmar las sospechas sobre la operatoria.

Un escándalo explotó en la provincia de Neuquén, donde Marisa Torres San Juan, candidata a senadora de la provincia por el Desarrollo Ciudadano, se vio salpicada por un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Plottier a manos de su hijo, quien habría intentado cometer un robo millonario a una sucursal de una reconocida cadena de supermercados.

El intento del ilícito se efectuó cerca de las 13.15, cuando la Policía provincial, personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección Delitos de Neuquén, advirtió la maniobra de una camioneta tipo pick up, marca Toyota Hilux, en el sector de carga y descarga del establecimiento comercial de la cadena de supermercados “La Anónima”, por lo que se procedió a la identificación de sus dos ocupantes.

La empresa hizo la denuncia tras detectar que Cristian Javier Poblete Torres utilizaba su posición de empleado jerárquico para facilitar la sustracción de productos de alto valor, en complicidad con otras personas.

La investigación incluyó seguimientos y controles discretos que permitieron confirmar las sospechas sobre la operatoria delictiva. Entre las diligencias, el fiscal Horacio Maitini también ordenó el secuestro de los celulares de Poblete y su cómplice.

Dentro del vehículo se encontraron 103 kilos de queso; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre, según consignó el medio local LMNeuquén.

Los sospechosos de 36 y 53 años, fueron aprehendidos e imputados por el delito de Hurto continuado.