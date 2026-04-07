Quién es el ex abogado de Yabrán al que Adorni contrató para defenderse

El abogado Guillermo Ledesma asesorará al Jefe de Gabinete en su defensa ante los últimos escándalos.

El abogado Guillermo Ledesma fue contratado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para su defensa ante las denuncias que pesan sobre el funcionario.

Ledesma alcanzó notoriedad pública en los años ochenta como integrante de la Cámara Federal que llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, proceso que condenó a los máximos responsables de la última dictadura militar. Ese antecedente le otorgó prestigio institucional dentro del ámbito judicial, en una etapa en la que la reconstrucción democrática requería figuras con legitimidad jurídica y política. Tras su paso por la magistratura —que abandonó a fines de los años ochenta— se volcó al ejercicio profesional como abogado penalista, iniciando una segunda etapa marcada por la defensa en causas de alto impacto.

Esa reconversión lo llevó a involucrarse en expedientes que definieron buena parte de la relación entre poder económico y política en la Argentina de los años noventa. Entre ellos, su vínculo con el empresario Alfredo Yabrán, una de las figuras más enigmáticas del poder económico de esa década. Ledesma fue parte de su defensa en el contexto de las investigaciones derivadas del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas de Revista NOTICIAS en 1997, un crimen que expuso las conexiones entre sectores del empresariado, la política y los servicios de seguridad. La cercanía profesional con Yabrán —quien terminó suicidándose en medio del escándalo— quedó como una de las marcas más persistentes en el perfil público del abogado.

Años más tarde, su nombre volvió a aparecer en otro de los episodios más resonantes de la política argentina: el caso de la valija de los 800 mil dólares que involucró al empresario venezolano Guido Antonini Wilson. Ledesma fue contactado para asesorarlo legalmente y participó de reuniones en Miami en ese contexto, lo que lo colocó en el centro de una trama internacional que combinaba financiamiento político, relaciones bilaterales y presuntas maniobras de encubrimiento.

Su intervención en ese caso quedó particularmente expuesta a partir de declaraciones judiciales y trascendidos de escuchas. Según consta en expedientes y reconstrucciones periodísticas, Ledesma relató que el propio Antonini Wilson le habría asegurado que funcionarios argentinos le transmitieron que “estaba todo arreglado” para evitar consecuencias judiciales, en referencia al intento de ingreso ilegal del dinero en 2007. Al mismo tiempo, el abogado negó haber actuado como emisario del gobierno y sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto, en un intento por despegarse de las interpretaciones más comprometedoras del caso.

Ese episodio consolidó la imagen de Ledesma como un actor habitual en causas donde se cruzan intereses políticos, económicos y judiciales. Su rol no siempre fue formalmente el de defensor principal: en ocasiones actuó como asesor o interlocutor, pero su presencia en esos expedientes bastó para ubicarlo dentro de un circuito de alta sensibilidad institucional.

Manuel Adorni atraviesa desde comienzos de 2026 una de las crisis políticas más significativas del gobierno de Javier Milei, en un escenario donde se entrecruzan denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, inconsistencias patrimoniales, uso de recursos públicos y cuestionamientos éticos que derivaron en investigaciones judiciales, pedidos de informes en el Congreso y una intensa cobertura mediática.

El escándalo se inicio durante la gira oficial a Nueva York en el marco del evento “Argentina Week”, se confirmó que Adorni viajó en el avión presidencial acompañado por su esposa, quien no ocupa ningún cargo público. La situación generó fuertes críticas porque contradecía normas impulsadas por el propio gobierno que restringían el uso de aeronaves oficiales a fines estrictamente institucionales. El funcionario argumentó que su esposa ya tenía previsto viajar y que los gastos personales fueron cubiertos por él, incluyendo un pasaje de más de 5.300 dólares, explicación que lejos de disipar dudas alimentó sospechas sobre el origen de los fondos.

A ello se sumó la difusión de un viaje familiar en avión privado a Punta del Este, cuyo costo rondaría los 10.000 dólares. En ese vuelo también habría participado el conductor televisivo Marcelo GrandÍo, vinculado a medios bajo la órbita del propio Adorni. La Justicia intenta determinar quién financió ese traslado, ya que no existe documentación concluyente que respalde que haya sido pagado por el funcionario, lo que abre la hipótesis de dádivas o beneficios indebidos.

El eje inicial del escándalo surgió a partir de revelaciones sobre su patrimonio. Distintos informes periodísticos y denuncias políticas señalaron la existencia de bienes inmuebles que no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Entre ellos figura un departamento en el barrio porteño de Caballito —donde el propio funcionario reconoció residir— que no aparecía consignado en su documentación oficial, así como otras propiedades atribuidas a su entorno familiar. Estas inconsistencias abrieron sospechas sobre la relación entre sus ingresos como funcionario —en torno a los 2.000 a 2.500 dólares mensuales— y el valor de los activos detectados.

La polémica escaló cuando la diputada Marcela Pagano, exintegrante del oficialismo, denunció públicamente la existencia de una propiedad registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz (Indio Cua Golf Club), adquirida en 2024 y valuada en cifras consideradas incompatibles con los ingresos declarados del matrimonio. La legisladora solicitó investigar a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y puso el foco en las transacciones inmobiliarias, en particular en la titularidad de los bienes a nombre de su cónyuge como posible mecanismo de ocultamiento patrimonial. A esto se sumaron versiones periodísticas sobre otras propiedades en la zona norte del conurbano bonaerense, también ausentes en declaraciones oficiales. En paralelo,

Las repercusiones institucionales no tardaron en llegar. Legisladores como Esteban Paulón presentaron pedidos de informes y denuncias, señalando posibles delitos como malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública. Desde distintos sectores de la oposición se impulsaron iniciativas para interpelarlo en el Congreso, mientras que organismos de control iniciaron actuaciones preliminares. En respuesta, Adorni negó irregularidades, sostuvo que “no tiene nada que esconder” y atribuyó las denuncias a una “operación política y mediática”.

Fuente: Revista Noticias