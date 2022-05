Quién es Denise Romano, la artista que se desnudó en la calle Florida para protestar contra la industria musical

En las ultimas horas se volvió viral un video donde se la ve haciéndole RCP a una guitarra eléctrica en una de las principales peatonales de la Ciudad de Buenos Aires

Denise Romano es una joven cantante. En las ultimas horas se viralizó un video donde se la ve realizando una protesta contra la industria musical, posando desnuda en la transitada peatonal Florida de la Ciudad de Buenos Aires.

“Escucho todo tipo de música, reggaetón, cumbia, tango, folclore, pop y rock, soy fiel a mi misma, pero esto es un problema en un sistema donde lo que valen son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda”, comentó en sus redes sociales junto a un video donde le hace RCP a su guitarra eléctrica.

Denise Romano protestó en la calle florida contra la industria musical. Foto: instagram

La critica que realiza Denise no es ni a un genero, ni tampoco a ningún artista. Sino al funcionamiento de la industria musical que solo piensa en los números: “Para que te abran las puertas en la industria de la música, no vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos”.

Denise Romano, la artista que protesto desnuda en la calle Florida. Foto: instagram

También comento su propia experiencia intentando ingresar a ese mundo: “Me lo han dicho en la cara ‘no lo vemos vendible’, ‘ya no desarrollamos artistas’ (..) Voy a seguir haciendo la música que me hace feliz, voy a decir en mis letras lo que quiero decir, no lo que ellos consideren”.

Quién es Denise Romano

La joven se describe a sí misma como compositora y multi instrumentista. Es ex novia de Fede Bal. Hace algunos años había cantado en el programa de Marcelo Tinelli cuando él la encontró entre el público. “Me postulé para ser bailarina del staff. Llegué hasta la final pero no quedé”, contó ella durante el programa.

Denisse Romano tuvo una relación con Fede Bal y se los volvió a vincular en 2018.

Tiene una cuenta de 106 mil seguidores en Instagram donde comparte su trabajo musical. También tiene su propio canal en YouTube donde viene subiendo sus canciones, como Paul no es Lennon.

Denisse Romano Foto: Instagram/denisseromano

“Mi protesta esta escrita en mi canción ‘Paul no es Lennon’ para el que quiera saber de qué va la pueden escuchar en todas las plataformas o ver el video donde se entiende más en YouTube”, aseguró Denise.