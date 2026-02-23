¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el narco más buscado de México?

El Ejército mexicano anunció el domingo haber matado a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como ‘El Mencho’, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El jefe criminal, de 59 años, era uno los narcotraficantes más buscados del mundo y un blanco prioritario de Estados Unidos en su lucha contra el tráfico de drogas. Bajo su mando, el CJNG se convirtió en una multinacional del crimen organizado, caracterizada por su extrema violencia.

Cayó uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Las fuerzas mexicanas mataron a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un operativo en el estado de Jalisco, en el oeste de México, confirmó el Gobierno mexicano el domingo 22 de febrero.

La operación tuvo lugar en el municipio de Tapalpa, y se sostuvo en información recopilada por las agencias de inteligencia y a “información complementaria” suministrada por Estados Unidos.

Máximo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ‘El Mencho’ era uno de los jefes criminales más buscados del mundo y un objetivo prioritario de Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Pero, ¿quién era ‘El Mencho’ y como logró convertirse en uno de los capos del narcotráfico más potentes y temidos del planeta?

Un soldado junto a un vehículo quemado, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como ‘El Mencho’, en Cointzio, estado de Michoacán, México, el 22 de febrero de 2026. © Armando Solis / AP

Niñez humilde, migración y deportación de Estados Unidos

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, zona rural del estado de Michoacán. Según cuenta el medio mexicano Milenio, creció en una familia pobre que se dedicaba al cultivo de aguacate.

Aunque no sé sabe exactamente a qué edad, el joven cruzó la frontera con Estados Unidos sin documentos en búsqueda de un mejor futuro, en los años 1980.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Allí, empezó a delinquir y estuvo involucrado en actividades relacionadas con tráfico de drogas, en particular de heroína. En 1992 fue capturado por las autoridades estadounidenses en Sacramento, California.

Estuvo detenido durante tres años en el Centro Correccional Big Spring, en Texas, antes de ser deportado a México.

Ascenso en el crimen organizado mexicano

A su regreso a México, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes ingresó a las filas de la policía de un municipio de Jalisco. Sin embargo, el centro de estudios Insight Crime reporta que poco a poco se acercó al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, entonces jefe del cartel del Milenio.

Durante varios años, Rubén Nemesio realizó varios trabajos para el cartel, en especial tareas de sicariato y de protección de los jefes de la organización.

El grupo tenía una alianza con el Cartel de Sinaloa, pero tras luchas entre carteles y fragmentaciones internas, Oseguera Cervantes encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010, momento a partir del cual empezó a circular el nombre de ‘El Mencho’.

Las letras “CJNG”, del Cartel Jalisco Nueva Generación, cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. © Eduardo Verdugo / AP

En pocos años, ‘El Mencho’ logró aumentar de manera considerable el alcance del CJNG. Banda criminal casi exclusivamente implantada en los estados de Jalisco y Colima, el CNJG se convirtió rápidamente en una organización con ramas en la mayoría del territorio mexicano.

Varios factores explican este ascenso. Las luchas entre carteles, además del foco de las autoridades contra facciones rivales permitieron al CJNG llenar vacíos de poder, explica el periódico Milenio.

Su decisión de enfocar los negocios de la organización en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos –mediante redes con ramas en Oceanía y China– también enriqueció al cartel.

Jefe de uno de los carteles más violentos del mundo

A lo largo de los años, ‘El Mencho’ consolidó al CJNG como una multinacional del crimen organizado, una de las más potentes del mundo.

El capo narco también fortaleció su organización a través del uso extremo de la violencia. Bajo su mando, el CJNG fue señalado por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas partes del país. Se caracterizó por apuntar con ataques sin miramientos tanto contra grupos rivales como contra fuerzas de seguridad.

La policía vigila la entrada del rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. © Alejandra Leyva / AP

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a ‘El Mencho’ se encuentra el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos.

También se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015.

El grupo criminal además ha sido vinculado a múltiples masacres y a centros de operación clandestinos, incluido el rancho Izaguirre, en Jalisco, hallado en marzo de 2025, y señalado como presunto centro de exterminio.

Enemigo de Estados Unidos

Desde 2010, el accionar de ‘El Mencho’ lo convirtió en una figura bien conocida de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

A estas alturas, ya era un fugitivo buscado a nivel mundial. En 2018, la Fiscalía mexicana ofreció 30 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) por su captura.

En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su detención, mientras que el Tesoro lo incluyó en su lista de personas sancionadas por narcotráfico.

En 2025, la administración Trump incluso agregó al CJNG a la lista de las organizaciones consideradas terroristas.

El narcotraficante mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en un cartel del Departamento de Estado de EE. UU., con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. © Departemento de Estado de EE.UU., via Reuters

A pesar de las búsquedas en su contra y de rumores de problemas de salud, ‘El Mencho’ había escapar a las autoridades mexicanas y estadounidenses hasta el domingo.

Su muerte representa uno de los golpes más importantes contra las organizaciones narcotraficantes en los últimos años en México, comparable a la captura, en 2016, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el entonces jefe máximo del cartel de Sinaloa.

Sin embargo, expertos no creen que su fallecimiento pueda significar el fin del CJNG y esperan una reorganización del cartel.

Por William Gazeau-France24