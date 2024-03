Querido Carlitos. Querido Pelado. Querido Roberto Cirilo Perdía Por Mario Firmenich

Querido Carlitos. Querido Pelado. Querido Roberto Cirilo Perdía para los registros oficiales. Te has ido a otro plano de vida. No tengo la capacidad de decirte en pocas palabras todos los recuerdos y emociones que hemos compartido en los 58 años desde que nos conocimos.

Fue a principios de 1966 en Tartagal, en una asamblea de hacheros, cercados por la guardia rural santafesina. Empezamos a luchar juntos en aquella seudo democracia proscriptiva.

Vivimos juntos nuestro compromiso cristiano, en el departamento del padre Mujica, en la dictadura de Onganía, como fuente de reflexión grupal en función de nuestro compromiso existencial. Reflexionamos consagrar la vida a la liberación de la patria y contra la opresión social y política.

Empezamos en grupos compartimentados a construir la resistencia armada contra Onganía y nos reencontramos clandestinamente en 1968, en aquel bar de la ciudad de Vera, que servía de terminal de ómnibus. Sabíamos que estábamos juntos aunque forzosamente en grupos separados, para garantizar la supervivencia de nuestros débiles embriones de organización.

Volvimos a reencontrarnos como montoneros en Córdoba a principios de 1972. Y a partir de ahí compartimos todo. Contra la dictadura de Onganía – Levingston – Lanusse. Con Perón en Roma y Madrid. Tratando de evitar el desbarranque del triunfo popular de 1973. Contra López Rega y la Triple A. Contra la más brutal de las dictaduras de Videla, Massera y Agosti. En la clandestinidad argentina de aquella dictadura. En el exilio semi legal conquistando cuotas de legalidad política. En el exilio clandestino del Cono sur. Compartiendo las esperanzas y los sufrimientos. Aquellas brutales condiciones nos forjaron como una familia plena de hermandad y solidaridad. Hemos compartido dichas y desdichas, con nuestras compañeras y esposas de toda la vida, con nuestros hijos y también con el dolor de sus ausencias.

Hemos estado en comunicación diaria durante estos últimos días de tu internación hospitalaria hasta alegrarnos de que te mejorabas. Compartiendo hasta el final información política sobre las graves situaciones que vive la humanidad y sobre la patética realidad política nacional.

He recibido hoy de un solo golpe la noticia de que te fuiste repentinamente. Sabemos que te vas al reencuentro de nuestra querida Amorcito, tu hija. Sabemos también que nunca te irás de la huella histórica que hemos surcado juntos.

Querido hermano y compañero. Seguiremos juntos hasta la eternidad.

Mario Eduardo Firmenich -20 de marzo de 2024

Homenaje al compañero montonero Roberto Cirilo Perdía

Hoy, 20 de marzo de 2024, nuestro querido compañero Roberto Perdía ha fallecido. Nos duele a todos hasta el alma.

Hemos transitado juntos la larga y dolorosa historia de lucha inclaudicable contra todas las dictaduras y contra todas las formas de terrorismo de Estado.

Asumimos como propias sus palabras cuando dijo:

“…Creo compartir con nuestros compañeros el hecho de que no nos arrepentiremos nunca de haber combatido contra las dictaduras que asolaron a nuestra América. Tampoco de haber dejado jirones de la vida o la vida misma en esa lucha desigual contra el poder oligárquico que impide la felicidad de los Pueblos… Consciente de que para realizar los sueños y luchar por una mayor justicia no hay retiros ni obligaciones en el otoño de la vida, cuando un color ocre ocupa el verde brillante de otros tiempos, es bueno saber que otras primaveras volverán a hacerla reverdecer en nuevos brotes…”

Hoy ya no se proscribe al peronismo. Felipe Varela y el Chacho Peñaloza ya no son “gauchos delincuentes” y Facundo Quiroga ya no es “la barbarie”. Hoy Rosas y Evita descansan en paz en el suelo de la Patria y la estrella federal brilla en todas las pancartas. Recuperar victoriosamente la historia es el abono de las futuras primaveras.

Has luchado durante toda tu vida por la liberación de la patria y de los oprimidos.

Querido compañero comandante Roberto Perdía: en nombre de todos los militantes montoneros y de todos los que te aprecian y respetan por tu conducta, quienes hemos compartido con vos la última Conducción Nacional de nuestra organización, te saludamos: ¡COMPAÑERO ROBERTO PERDÍA, PRESENTE!

Mario E. Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Héctor Pardo, Polo Martínez Agüero

Adhieren:

Abachino Elsa Mariela

Abachino Ramón Rubén

Abad, Ernesto “Turco” J.R.

Aberastain Ponte Lucio Pedro

Abons Carlos

Aime Vargas María Talia

Alaniz Esteban Benjamín

Albornoz Juan José

Alessi Eduardo

Algranati Ricardo

Amaya René

Aragón “Quito”

Arriola Dante Alberto

Ayala Pablo

Azcona Martín

Baldo Virginia

Balzano Héctor Kano

Barahona Atilio

Barja Adolfo

Barrera Alejandro

Barreto Tamara

Barrionuevo Cristina

Barrionuevo Guillermo Arturo

Baschetti Roberto

Basso Alejandra

Beatti Osvaldo

Belardi Miguel Amado

Belén Mauro Francisco

Belza Miguel

Belza Valentín

Bengolea Alejandra

Berecoechea Rafael Emilio

Berenstein David

Berezán Eva Lucia

Berezán Federico

Berra José “Pepe”

Blanca Marina María

Bo Jorge

Brera Orestes

Britos Roberto “Pájaro”

Buchelli Daniel

Buonomo Luis A.

Caballero Francisco

Caballero Rubén Iván

Cabezas Daniel

Cabrera Cesar Humberto

Calabria Ricardo Mario

Cammino Rolando

Cánepa Hugo

Canteloro Gloria

Carranza Berta

Carranza Majo

Carrió Argentina

Carrizo Celedonio

Carrizo Silvio

Casasola Stella

Castellano Martin

Castillo Antonio “Tío”

Cativa Nélida Rosa

Caviasca Guillermo Martin

Cedro Daniel

Cepeda Carlos

Charras Pablo Omar

Chávez Raúl Oscar

Chiaramonte Osvaldo

Cingolani Pablo

Colaone Hugo

Coleur María Cristina

Conca “Beto”

Contartesi Juan Carlos

Contrera Marta Elena

Cornejo Félix José

Cornejo Zalazar Juan Pablo

Cortés Alberto José

Crisci Adrián Fernando

Croce Héctor “Tito”

Cudina José

Cuellar Víctor Mario

De Francisco José Luis

De la Quintana María Fernanda

Di Marzio Gustavo

Díaz “Beto”

Díaz Carlos Leonardo

Domínguez José Luis

Dragoevich Héctor

Druetta Aldo

Duarte Poly

Dupuy Carmen

Echenique Ernesto Ezequiel

Echenique Marcelo Ernesto

Eckerl Isabel

Esteche Fernando

Etchemendy Myriam

Falcone Jorge

Farina Luis Alberto

Fernandes Gabriel

Fernández Claudio

Firmenich Amarú

Firmenich Claudio Alejo

Firmenich Facundo

Firmenich Jorge Agustín

Firmenich Mario Javier

Firmenich Martínez María Inés

Firmenich Santiago

Franco Cristian

Franzone Mabel

Frías Sara Liz

Funes Gabriela

Gagey Magui

Galarraga Graciela

García Jerónimo Juan Jesús

García Pablo

Gastaldi Realdo Santiago

Gebennini Dinora Elda

Geretto Gilda María

Giménez Manuel Antonio

Giuliani Juan Carlos

Giusto María Julia

Godoy “Cachorro”

Gómez Daniela

González Ana Verónica

González Carlitos

González Jansen Ignacio

González Juan Pastor

González Sergio

González Verónica

González Víctor

Graña Luis

Grimald Juan Humberto “Chino”

Grosso Nancy

Guidobono Eduardo Augusto

Guzmán Roldán María Belén

Haidar Martínez José Julián

Halliburton Eduardo

Hernández Ricardo Luis

Holmquist Oscar Segundo

Horne Silvia

Horni José Francisco “Bartolo”

Ibáñez Ángel

Iconomidis Marcelo

Iriarte Gustavo

Isita Guillermina

Isita Rubén Agustín

Juez Daniel

Keri Pablo Alejandro

King Virginia

Lanuscou David Antonio

Lazarte Miguel Ángel

Ledesma Adolfo Oscar

Ledesma Luis Alberto

Leirman José Roberto

Lencina Alejandro

Levy Guido

Liberatore Lilliana

Lico Miguel Ángel

Lizaso Adriana

López Ailen

López Beatriz Eugenia

López Belén

López Camila

López Eduardo

López Guillermo

López Jorge Raúl

López Julio

López Norma Gora

López Ofelia

López Raúl Domingo

Lorenzo María Victoria

Lorenzo Raúl “Pucho”

Magallán Arnaldo “Timo”

Magnín Alejandro

Mahabre Myriam

Maldonado Jorge

Maric Fidel Ernesto

Mariotto Juan Gabriel

Marochi Dante Alejandro

Martín Zoraida

Martínez Agüero María “Negrita”

Martínez Bonaudi María Rosa

Martínez Carlos Roberto

Martínez Daniel Oscar

Martínez Ladino Juan Manuel

Martínez María Soledad

Martínez Naón Miguel

Martínez Oscar A.

Martínez Soledad

Martino Julio César

Masana Stella

Mases Ramiro

Matarazzo Hugo

Mauro Juan Manuel

Mayta Miguel

Mazal David

Mechetti Gustavo Rafael

Melillo Gustavo

Méndez Carlos

Menzio Alicia

Mercado Pedro

Miceli Felisa

Milio Ricardo Luis

Milone José

Molina Bivi

Molina Fabián

Molina Numa (sacerdote)

Montes Eduardo Francisco

Montes Francisco Rodolfo

Morales Alejandro Nehemías

Morales Miguel Ángel

Morales Omar

Morales Sara Graciela

Moyano de Lizaso Adriana

Muñoz Alberto “Beto”

Narbona Luis Alberto

Navarro Alberto

Neemias Morales Alejandro

Nemesio Juárez Javier Martin

Núñez Selva

Orlando Trejo Héctor

Oyola Salvador Antonio

Parrilli Rosa Elsa

Patrich Nora

Paz José María

Paz Laura Mercedes

Paz Mariana Ailen

Paz Mariano Alberto

Peidro Ricardo

Peñalva Jorge Alfredo

Pereira Claudia Susana

Pérez Ricardo Fernando

Perusset Valle Soledad

Pfluger Cristina

Piuma Víctor Hugo

Pizzabiocche Rubino Alicia Elsa

Planes Pablo Andrés

Poggi Horacio Enrique

Ponce Néstor

Prego Florencia

Prince Miguel Ángel

Puebla Pablo

Quinteros Cintia Susana

Quiroga Fabiana

Raimondi Nora

Ramallo Elizabeth

Ramallo Rubén

Ramponelli Agustín

Raspa Sebastián

Rava Humberto

Re Mario José

Rearte Susana

Rey José

Robledo Guillermo

Robledo Pablo

Rodrígues Héctor Horacio

Rodríguez Alejandro Enrique

Rodríguez Brisa Antonella

Rodríguez Daiana Liz

Rodríguez Graciela Beatriz

Rodríguez Jorge Luis

Rodríguez Pablo Gastón

Rodríguez Rocío Belén

Rodríguez Tamara Guillermina

Romero Susana

Rotundo Oscar

Rugolo Maximiliano

Rusconi Alejandro Javier

Sáez Ramos Fernando

Salame Susana

Salcedo Carmen Inés

Salcedo Laura Inés

Sánchez Carola del Valle

Sánchez Castro Aída Cristina

Santucho Jorge

Sardinas Gustavo

Scher Pedro

Segarra Adela

Soares Eduardo “el Negro”

Sosa María Elena

Sosa María Eva

Spaccavento Donato

Spinola Débora

Taffetani Laura

Tasat Miriam Esther

Tejeda María Elena

Thomas Stella Maris

Urien Julio César

Vargas Ramón

Vázquez Laura García

Vázquez Mónica Míriam

Vedia Celeste Rosana

Verna Pablo Alejandro

Vidaurre Marcos

Vilas Carlos

Villalba Carlos Alberto

Villarreal Rubén

Virué Verónica

Vivas Rubén

Wettstein Heraldo “Cacho”

Woiciechowski Matías

Woollett Cristina

Yaquet Marcelo

Zapata Gladys Mabel

Zárate Núñez Francisco

Zurita Carlos Roberto

Sigue la recepción de firmas de adhesión a este documento de homenaje al compañero Roberto Perdía

Enviar las firmas en la forma “Apellido Nombre” al correo electrónico homenajearobertoperia@gmail.com