Quentin Tarantino vendió un NFT de Pulp Fiction en u$s1.1 millones

El cineasta subastó una pieza de la famosa película. El estudio Miramax, dueño de sus derechos, lo había denunciado.

Quentin Tarantino vendió un NFT (Token no fungible) de la película Pulp Fiction en u$s1.1 millones. Se trata de la primera venta dentro de una subasta en la cual se comercializarán otros activos vinculados a la famosa película. La operación ocurrió pese a la demanda del estudio Miramax, dueña de los derechos de autor del largometraje.

El aclamado director de cine concretó la venta a través del proyecto TarantinoNFT, un espacio creado exclusivamente para comercializar las piezas en conjunto con SCRT Labs.

Precisamente SCRT Labs informó en las últimas horas la operación por el NFT “Royale with Cheese”, adquirido por $ 1.1 millones al cripto colectivo llamado AnonDAO.

And the winner of the ORIGINAL 'ROYALE WITH CHEESE' SCREENPLAY NFT is @AnonsNFT, who bid $1.1M! 🥳🥳

We received a lot of great bids on the first NFT in the collection, but Anons took the prize.

The 2nd auction, 'Pumpkin and Honey Bunny' is now live @ https://t.co/O1fmcrN4Rm pic.twitter.com/8U44PHQ6HP

— Tarantino NFTs (@TarantinoNFTs) January 24, 2022