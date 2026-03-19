Quebró The New Brighton, uno de los restaurantes icónicos de Buenos Aires

La quiebra fue decretada por el Juzgado Comercial y formalizada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial. El histórico local del microcentro porteño tenía más de un siglo de historia y formaba parte del listado oficial de bares notables de la Ciudad.

El cierre de The New Brighton quedó formalizado luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 3 decretara la quiebra de la firma que administraba el histórico local ubicado en la calle Sarmiento 645 de la Ciudad de Buenos Aires, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La medida se dictó el 27 de febrero de 2026 dentro del expediente “THE NEW BRIGHTON S.R.L. s/ QUIEBRA” y establece el inicio del proceso judicial con plazos para la verificación de créditos por parte de los acreedores.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial, el juzgado con sede en Callao 635, comunicó que se dispuso la quiebra de THE NEW BRIGHTON SRL, y la designación como síndico de la contadora Nancy Edith Contreras, quien tendrá a su cargo el trámite correspondiente dentro del proceso concursal.

La resolución fija como fecha límite el 24 de abril de 2026 para que los acreedores presenten el pedido de verificación de sus créditos ante la sindicatura. Según se detalló el texto, la presentación podrá realizarse de forma presencial en el domicilio del síndico o de manera remota mediante correo electrónico, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley de Concursos y Quiebras.

También se estableció que las presentaciones deberán incluir la documentación respaldatoria correspondiente y la constancia de pago del arancel previsto por el artículo 32 de la ley, el cual deberá depositarse en la cuenta bancaria indicada en la resolución judicial.

Plazos judiciales y procedimiento tras el cierre

El proceso continuará con la elaboración del informe individual de créditos, que será presentado el 9 de junio de 2026, mientras que el informe general será presentado el 7 de agosto del mismo año, en el marco del trámite de quiebra dispuesto por el juzgado comercial.

El edicto también ordenó que la resolución sea publicada durante cinco días en el Boletín Oficial de la Nación, tal como establece la normativa vigente para este tipo de procesos judiciales, con el fin de notificar a los acreedores y a terceros interesados.

La causa tramita bajo el expediente 16070/2025 y quedó a cargo del juez Jorge Sicoli, con intervención de la Secretaría N.º 5, según consta en el aviso oficial difundido el 18 de marzo de 2026.

En el texto publicado se detalló que los pedidos de verificación deberán presentarse con firma del solicitante, su representante legal y, en caso de corresponder, del letrado patrocinante, además de la copia de la documentación respaldatoria en formato digital si la presentación se realiza por vía remota.

Por último, con esta resolución judicial queda formalizado el cierre del establecimiento administrado por la firma THE NEW BRIGHTON SRL, que a partir de la declaración de quiebra deberá completar el procedimiento legal previsto para la liquidación y verificación de créditos bajo la supervisión del juzgado comercial.

Fuente: Perfil