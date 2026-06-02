Qué se conoce sobre la “banda de los mendocinos” vinculada al poder que controlaba ARSAT

Facundo Leal, extitular de la empresa ahora detenido, era una de las figuras claves del grupo que logró ascender y aumentar su patrimonio de forma inexplicable.

Con el detenido extitular de ARSAT, Facundo Leal como una de las figuras principales, se conoció que por los pasillos se llamaba la “banda de los mendocinos” a un grupo de exfuncionarios que hace años controlaban la empresa mientras ascendían y su patrimonio crecía inexplicablemente.

En una nota para La Nación, la periodista Camila Dolabjian explicó que, actualmente, cuatro miembros del grupo se encuentran imputados y con pedido de indagatoria ante la sospecha de haber recibido coimas para contratar a un depósito y de haber estado vinculados al movimiento de grandes cantidades de dinero dentro de la empresa.

Los mendocinos tienen en común su provincia de origen, su vínculo con ARSAT y, en particular, un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026. Dicho grupo se compone actualmente de algunos imputados y otras figuras no implicadas en la causa hasta el momento.

Todas las figuras, según se indicó, se encuentran dentro de ARSAT desde hace unos 20 años tras llegar a la empresa junto al exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli (PJ), incluyendo a Leal; Gerardo Boschin, exgerente de compras y expresidente de Trenes Argentinos durante la gestión libertaria; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas, y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas.

Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad mendocino, exgerente de Relaciones Institucionales de la empresa y presidente de Trenes Argentinos Infraestructura durante la gestión de Javier Milei es otro miembro del grupo junto a Santiago Trezza Silva, abogado que desempeñó múltiples roles en ARSAT, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), empresa de la compañía para el testing de satélites en Bariloche.

Varios de los mencionados lograron quedarse con puestos dentro del poder durante la gestión de Javier Milei, un ejemplo es Leal al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), aunque luego renunciaron a la par del mendocino Luis Pierrini, quien fue invitado a retirarse de la Secretaría de Transporte en enero de este año.

En este contexto, el extitular de ARSAT fue detenido hace una semana luego de que se realizaran allanamientos en sus propiedades y las autoridades encontraran más de 2 millones de dólares en efectivo junto a una gran cantidad de dosis de drogas.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el caso es cómo la “banda de los mendocinos” logró adquirir tanto control en áreas clave en los últimos años, teniendo como primera explicación el impulso dado por Pierrini, antes gerente general de Triunfo Seguros, a quien se le atribuye haber llegado a la Secretaría de Transporte por recomendación de Juan Pazo, extitular de ARCA con Milei y superintendente de Seguros con Mauricio Macri.

En una segunda explicación se indicó que Leal y su grupo cuentan con varios contactos con personajes de mucho poder, como por ejemplo Leonardo Scatturice, el empresario con vínculos en Estados Unidos que formó una asociación estratégica con el asesor presidencial Santiago Caputo, teniendo en cuenta que Leal y Scatturice se conocen de forma previa a la gestión libertaria dado el interés del empresario en los servicios de ARSAT.

No obstante, Leal ha destacado en la política por su capacidad de adaptarse y se lo cuestiona, entre otras cosas, por su “traición” a Enrique “Pepe” Albistur luego de su traspaso al massismo durante la gestión de Alberto Fernández, por lo que poco tiempo después logró mantenerse dentro del ecosistema libertario.

La “banda de los mendocinos”, según se indicó en La Nación también generaron importantes vínculos con empresarios de su provincia, como José Luis Manzano y Daniel Vila, e incluso con el mundo del fútbol, siendo que a Pierrini y Leal se les adjudica haber viajado en un avión atribuido a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

El grupo también compartía viajes y fiestas electrónicas. Según La Nación, a mediados de 2025, cuando estaban al frente de Trenes Argentinos, fueron vistos juntos en Marbella, España, invitados por un contratista del Estado, y también solían frecuentar Las Palapas, un exclusivo espacio de eventos al aire libre en Dique Potrerillos.

Durante la pandemia, cuando las fiestas fueron suspendidas, también se acusó al grupo de utilizar las instalaciones de ARSAT para realizar “jodas” y asados, motivo por el que la Policía se apersonó en el lugar en varias ocasiones ante las reiteradas denuncias de los vecinos, aunque las fiestas continuaron.

La causa quedó actualmente en manos del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, quienes tienen ahora los celulares, computadoras y documentación incautada del grupo durante los allanamientos en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, de cuyo análisis podría establecerse la extensión completa de la red.

Crecimiento patrimonial

Durante sus años en la función pública, el grupo también alcanzó un notorio crecimiento patrimonial. En este sentido, en 2020 Leal declaró un patrimonio total de aproximadamente $39,2 millones junto a varias propiedades en Mendoza, tres vehículos (Volkswagen Amarok, BMW X5 y Toyota Hilux), dinero en cuentas bancarias, participación en un fideicomiso y una explotación unipersonal de poco más de $3 millones.

No obstante, al realizar su declaración inicial como Presidente del ORSNA cinco años después, declaró un patrimonio de $528 millones, habiendo multiplicado su patrimonio por 13,4 y teniendo ahora siete propiedades en Mendoza que representaban más de $195 millones (al valor fiscal), dos autos de alta gama, más de $61 millones en efectivo en pesos, una caja de ahorro en dólares con más de $3,3 millones de pesos al tipo de cambio declarado y una “empresa unipersonal” de 220 millones de pesos.

En cuanto a Boschin, en 2020 declaró dos autos, 75 pesos en cuenta corriente y una deuda prendaria con HSBC de 352.800 pesos. Cuatro años después, su patrimonio total de poco más de 2 millones pasó a tener cuatro vehículos, superando los $240 millones al cierre del período 2024.

Facundo Leal, Gerardo Boschin y Carlos Martínez, procesado en causas por irregularidades en el Mercado Central

Fuente: Perfil