Qué proponen: los ejes de las plataformas de los seis espacios anotados para la gobernación

Pasado el proceso de internas y con los candidatos definidos, se consultó cuáles son los lineamientos de trabajo de las propuestas que competirán el 30 de julio

En la provincia de Chubut las elecciones serán el 30 de julio. El domingo pasado se celebraron las internas en los dos principales frentes, Arriba Chubut y Juntos por el Cambio, y quedaron definidos los candidatos. Pasado este proceso, el 10 de junio comenzará formalmente la campaña electoral. La Tecla Patagonia consultó a los seis espacios que están en carrera para ver cuáles son los lineamientos fundamentales plasmados en sus plataformas electorales. Qué proponen en materia de educación, salud, obra pública y desarrollo productivo. Cuál es la posición respecto a ciertos temas, como la minería, y cuál es el rol que debe tener el Estado, entre otras cuestiones.



Hay algunos ejes que están presentes en la mayoría de los espacios, aunque difieren en los conceptos y las propuestas de abordaje. Por ejemplo, en cuanto al rol que debe tener el Estado, la visión de todos los sectores coincide en la necesidad de agilizar los procesos y avanzar hacia la modernización. Sin embargo, algunas propuestas, como la de Juntos por el Cambio, sostienen que es necesario “transparentar” los procesos para dar batalla “contra la corrupción enquistada en la Provincia”. Mientras que el PLICH ahonda en el respeto y los valores, apuntando en ese sentido a la “institucionalidad”, el frente Arriba Chubut sostiene que el Estado debe ser “garante de los derechos de la ciudadanía”.



En educación, todos los espacios, incluso el oficialismo, concuerdan en remarcar la necesidad de avanzar hacia procesos que garanticen la continuidad y la calidad. Para esto proponen la inversión en infraestructura educativa y, además, el fomento de la vinculación de la enseñanza con el mundo del trabajo. En este punto el GEN considera que hay que crear un Consejo de Padres.



Con relación al desarrollo productivo, las seis propuestas comulgan en la necesidad de ampliar la matriz productiva. Solo dos espacios dejan clara entre sus lineamientos la posición contraria a la minería en la Provincia: el FIT y la iniciativa de Adrián Maderna. El GEN, en tanto, propone una consulta popular vinculante, y el resto de las propuestas no hace mención específica a este tema.



Otros aspectos presentes tienen que ver con la seguridad, la promoción social, la obra pública, los servicios públicos, el desarrollo energético, el cuidado del medioambiente y los recursos naturales; la planificación y la integración de todas las localidades de la Provincia.



En pocos de los documentos está planteada la cuestión financiera. No se específica cómo se hará frente a los compromisos tomados, que ya se sabe de antemano que son muy importantes y comprometerán los ingresos venideros, ya que están atados a las regalías petroleras.



ARRIBA CHUBUT



Desarrollo productivo, educación de calidad y Estado como garante



La propuesta del frente oficialista se basa en once puntos: Fortalecimiento y modernización del Estado provincial y de los gobiernos locales; Educación inclusiva de calidad; Salud como derecho humano fundamental; Desarrollo social; Seguridad democrática como bien público; Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos de calidad; Transformación productiva; Desarrollo territorial armónico y equilibrado; Energía para Chubut y el mundo; Preservación del ambiente y del patrimonio, y Proyección e integración.



En el documento se plantea que “la defensa de los intereses provinciales, la promoción del bienestar integral de las y los chubutenses, el diálogo, la observancia de la ley, el desarrollo de la infraestructura, la sostenibilidad de las actividades productivas y la seguridad jurídica serán ejes centrales de nuestro gobierno, reivindicando a la educación como principal instrumento de cambio social y a la iniciativa, al capital y al trabajo privado como principal motor del desarrollo”.



Respecto al rol del Estado se indica que se concibe “como garante de los derechos de la ciudadanía y como responsable de brindar la seguridad jurídica necesaria para viabilizar el desarrollo provincial equitativo y a largo plazo”.



Referido a lo educativo habla de “remediar y reestructurar el sistema”.



En cuanto al desarrollo productivo, eje de la propuesta, se expresa que se buscará “la transformación de la matriz productiva a partir de las cuatro grandes cadenas de valor ya presentes en nuestro territorio: energía; turismo; siderurgia; alimentos, bebidas y otros productos”.



PARTIDO RENOVACION Y DESARROLLO



Ley de Iniciativa Popular, cuidado medioambiental y producción



Desde el espacio de Adrián Maderna y Alejandro Albaini ratificaron su posición en contra de la megaminería. Proponen la sanción de la Ley de Iniciativa Popular, como primera medida.



Además de la “ley de creación de empleo en la pesca, procesando más porcentaje de captura en nuestra provincia. Creemos que podemos duplicar los empleos de la pesca procesando el 40 por ciento de lo que se desembarca en Chubut”, indicó Albaini en diálogo con La Tecla Patagonia. Respecto al turismo impulsarán la “creación de la agencia provincial de promoción, un ente público-privado que contará con presupuesto propio”. Sobre el tema educativo se establece la necesidad de “garantizar 180 días de clases”.



En tanto impulsan también “la ley de promoción para el desarrollo ganadero que genere condiciones, promociones y créditos para poder producir”.



En cuanto al cuidado medioambiental irán por la “ley de protección ambiental para el golfo nuevo, con cero vuelcos; y la ley de reparación de los pasivos ambientales de Comodoro Rivadavia”.



Otros ejes son la creación de empleo joven, mejoramiento de la infraestructura e inversiones en los parques industriales.



GEN



Consulta popular, Consejo de Padres y plan de seguridad integral



Oscar Pettersen, referente provincial del partido que lidera a nivel nacional Margarita Stolbizer, expresó cuáles serán los lineamientos básicos de su propuesta. Sobre la minería se mostró a favor de una consulta popular vinculante. “Decimos sí al desarrollo sustentable. Cuidemos el agua, utilicémosla racionalmente para producir en la Meseta y con valor agregado a esa producción. Hay ocho mil millones de personas en nuestro planeta que necesitan alimento y energía, los chubutenses tenemos que controlar nuestros recursos, somos los dueños. Que no nos cuenten más, a través de una declaración jurada, cuánto se llevan”.



Acerca de lo educativo el espacio propone la creación de un Consejo de Padres y Alumnado, “para que sea la otra pata de interesados en el tema a resolver y solucionar el problema definitivamente”.



Por último, sobre seguridad, incluyen la elaboración del Plan de Seguridad Integral, para lo cual se convocará a distintos organismos del Estado (Acción Social, Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Municipalidades, Universidades, Policía Comunitaria, Justicia, Iglesias) e instituciones afines al quehacer social”.



JUNTOS POR EL CAMBIO



Estado eficiente y transparente; educación y crecimiento productivo



De acuerdo a la plataforma electoral 2023 de Juntos por el Cambio, entre los principales lineamientos del espacio están “el compromiso con el fortalecimiento de la Democracia (…), la independencia de los poderes, el mejoramiento institucional, la calidad de la Educación como una herramienta clave en la movilidad social como un Derecho Humano fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, el crecimiento y la diversificación de la matriz productiva en el marco de los avances productivos mundiales, ofreciendo más y mejores oportunidades para todos, además del fortalecimiento de los servicios de salud a través de un abordaje integral e igualitario”.



Una de las principales promesas tiene que ver con el combate de la corrupción y la transparencia de los actos de gobierno. “Combatiremos los procedimientos clientelistas que ha establecido una forma de gobernar populista y demagógica, con mecanismos autoritarios y corruptos que nos han llevado como Provincia a la peor crisis de nuestra historia”, señala el documento al que tuvo acceso La Tecla Patagonia.



En relación con el rol estatal reza: “Debemos pensar en un Estado más simple, que ejecute sus actividades de manera austera, eficiente y concreta”.



También se establecen lineamientos sobre la salud, el desarollo social, la producción: “Proponemos un análisis profundo de las actividades que se desarrollan (…) generando marcos normativos seguros que propicien el aprovechamiento responsable y eco sostenible de los recursos. La visión productiva no puede solo centrarse en una mirada a corto plazo (…) es importante la planificación”.



PLICH



Institucionalidad, orden, seriedad, valores y desarrollo



La alianza integrada por el partido Ciudadanos por Chubut y el PICH lleva entre sus principales fundamentos el refuerzo de cuatro pilares: orden, institucionalidad, valores y honestidad. La fórmula estará integrada por el libertario César Treffinger y la comisaria Laura Mirantes.



En diálogo con La Tecla Patagonia, Treffinger dijo: “En las bases de nuestra plataforma 2023 reforzaremos el orden, la seriedad, la institucionalidad y la honestidad con firmes valores y principios En este sentido, el postulante libertario agregó: “Prueba de ello es la definición de la comisario Laura Mirantes como candidata a la Vicegobernación”.



Por último se refirió al desarrollo productivo: “Haremos hincapié en el desarrollo de temáticas productivas apuntando a una gestión controlada, administrada, ordenada, que esté orientada a generación de producción y creación de empleo en las industrias del petróleo, la pesca, el turismo, la producción ganadera, el comercio y las energías renovables”.



Los lineamientos más específicos y el resto de los ejes de la plataforma serán publicados cuando comience de manera oficial la campaña electoral, de acuerdo a lo informado por el candidato.



FRENTE DE IZQUIERDA



Defensa del agua, derecho a la protesta y nacionalización



Desde el Frente de Izquierda ratificaron su posicionamiento en contra de la megaminería y en defensa de los recursos naturales. Además se ratificaron en sus principios “la lucha contra la criminalización de la protesta social”, al considerar “que existe una ofensiva con la condena de dos dirigentes docentes por la lucha de 2019 y los procesados por la lucha contra la zonificación minera de Arcioni”.



El documento que contiene los lineamientos básicos de la propuesta indica: “En estas elecciones en medio de la catástrofe capitalista la izquierda se presenta para fortalecer las luchas del pueblo trabajador y presentar una salida obrera y socialista contra el régimen del FMI que ha llevado al país al desastre social y económico”.



En este sentido plantean una serie de medidas: reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días, sin flexibilización laboral; indexación mensual automática de salarios y jubilaciones según el aumento del costo de vida; desconocimiento de la deuda con el FMI; nacionalización integral de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, gas o litio; nacionalización del sistema bancario bajo control de la clase trabajadora para enfrentar la fuga de capitales. También hay que establecer la nacionalización del comercio exterior y enfrentar la enorme crisis de la vivienda, entre otras medidas.

