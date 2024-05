La ex Gran Hermano se cruzó con Horacio Pagani en “Bendita”, se levantó y se fue del piso.

Coty Romero fue invitada a Bendita TV (El Nueve), pero se terminó cruzando con Horacio Pagani por fútbol, se levantó y se fue.

Qué pasó entre Coty Romero y Horacio Pagani

Todo comenzó cuando pasaron un tape de Chiquito Romero, el arquero de Boca que es fanático de Gran Hermano, lo cual llevó a Horacio Pagani y Coty Romero a discutir por River y el club Xeneixe.

El periodista -defensor de Boca- dijo que no iba a hablar de fútbol con una mujer, y comenzó a menospreciar a Coty -fanática de River- por no saber nada sobre ese deporte.

Asimismo, la correntina lo chicaneaba al periodista para hacerlo enojar, y de esa manera generar risas en el estudio, pero pasó todo lo contrario. Como si fuera poco, el director aumentaba más la tensión poniendo graphs y cosas como: “Coti lo gasta a Horacio”, entre otras. Fue ahí donde comenzó el cruce entre ambos.

“Esta nena no tiene la menor idea de cómo se juega. Se le nota en la cara que o tiene la menor idea”, comenzó el periodista. Y agregó: “¡Yo digo, Boca le rompió el cu… a River!”. Y ella le respondió: “¿Y de qué te sirvió? (…) De las palabras de necio hay que hacer caso omiso”.

Además, y sin bajarse de la discusión, Coty le retrucó: “Y vos sos pecho frio“. Sus dichos provocaron una cara de odio en Horacio hacia ella, y el periodista siguió asegurando que no puede hablar de fútbol con ella.

“No me voy a pelear con una nena”, finalizó Horacio Pagani su discusión con Coty Romero. Más tarde, vuelven del corte y la exhermanita ya no estaba en el programa. Por lo que confirmó Ciudad Magazine, se habría ido para ir al stream de La Tora, y que ya su salida estaba todo pactada para el vivo de Gran Hermano (Telefe).

¿Qué pasó entre Beto Casella y Jorge Rial?

Jorge Rial opinó que las personas mayores de 40 años no deberían hacer streaming, y Beto Casella salió al cruce.

“El streaming no es para mayores de 40. No hagan el ridículo. Quiéranse un poco. Dejen a los pibes“, escribió picante Rial en X (antes Twitter).

En otro tuit también se hizo eco de la exitosa convocatoria de Migue Granados y Olga por el Día del Trabajador, donde inundaron las calles de Palermo con bandas en vivo y miles de personas, y escribió: “Lo que les dije. No es para cualquiera. Y Migue Granados es el pu… amo de esto”.

JORGE RIAL VIA X

Si bien el periodista no dio nombres, Beto Casella recogió el guante y defendió su lugar en el streaming Bondi, donde debutó esta semana. “Varios profesionales entonces se tendrían que retirar de YouTube y el streaming con millones de seguidores… es una estupidez total pensar que el streaming es para pibitos“, sentenció el conductor en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Me parece una idea estúpi…, de alguien que tiene una cabeza vieja. Yo salgo a ganarme la vida pensando que le va a divertir a la gente”, disparó Beto Casella. Y sumó filoso: “Algunos podemos salir a la calle todo el día y que te digan ‘te banco’, pero hay gente que no puede salir a la calle… Los que se metieron en la grieta muy jugados, los escrachan”.

“Tenés tuiteros periodistas, un poquito olvidados, que se están subiendo a Twitter más picantes que antes, porque antes opinaban de manualidades, y cuando te querés acordar, te ofrecieron un programa o ser panelista de un programa. Es una jugada, como decían nuestras madres: ‘Somos pocos y nos conocemos mucho’. Entonces está bien, que cada uno se gana la vida como puede, y uno se gana la vida según lo que tiene en la cabeza”, planteó.

“Yo por suerte y gracias a Dios, mi empresa nunca me dijo qué tengo que decir, qué línea seguimos o ‘salí a pegarle a este’. Espero no tener que hacerlo nunca porque ya estoy grande y ya no creo, a esta altura, que me dedique a eso. Ando tranquilo y puedo estar acá hablando una hora con ustedes y pasa el de la bici o pasa el de la moto diciendo ‘Betito, Betito’, que ese es mi principal capital. Después que cada uno haga lo que quiera, lo que se le cante con libertad“, expresó.

“Mientras sea genuino, te va a ir bien y te van a recibir bien. Y si no, estás agazapado en las redes esperando que a lo demás les vaya mal. Hay colegas que están todo el día mirando a ver si le va mal al otro. No se puede vivir así, me parece que te enferma tanto odio”, concluyó Beto Casella.