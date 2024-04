Tras el revuelo, la cantante explicó por qué se la vio irritada en el programa de Migue Granados.

Jimena Barón habló sobre el momento incómodo que vivió en Olga y apuntó contra quienes la criticaron.

La cantante se convirtió en tendencia en la red por mostrarse tensa al aire de Soñé que Volaba, el streaming de Migue Granados, el día que le hicieron un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Para que no digan que no laburo, si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo, chicos. ¿Qué quieren? Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pedo“, se quejó Jimena Barón en medio del programa, ya que parecía que estaba fuera de tema.

“No va a pasar, estoy acá con todo mi respeto aprendiendo cosas y escuchando canciones con unas versiones hermosas, con el chelo“, agregó.

Qué pasó con Jimena Barón en Olga

Tras la repercusión del fragmento, Jimena Barón salió a aclarar lo ocurrido y realizó un fuerte descargo: “Yo no iba a cantar en el día de los redondos, me siento re careta, me tenia que sentar a googlear la discografía porque no los consumo y no conozco mucho. Yo vengo acá porque laburo, porque me pagan para venir acá, traté de estar con el mayor respeto del universo”.

“Si en algún momento se me apagó en el medio del programa es porque acá hay un chat que va pasando y yo ya estoy en un momento de mi vida desde la pandemia donde tuve un pozo donde no la pasé bien. Tengo cero tolerancia con la violencia y con la agresión y ayer mientras transcurría el programa intenté hacer de todo“, siguió.

“Intenté hacer un chiste con Emilia Mernes que la amo y su disco me parece una joya, y la escuchó todos los días y no tengo drama. Entiendo la leyenda que tiene los Redondos, no soy pelot…, simplemente no los escucho y no los consumo, por eso prefiero callarme“, explicó la artista sobre el momento que causó enojo con los fanáticos de la banda de rock.

A su vez, Jimena Barón aclaró que su incomodidad fue por los comentarios en vivo que estaba leyendo en el streaming, provenientes de los usuarios que estaban conectados al programa: “Ayer pasé por todos los estadios para ver como hacia para encajar de la mejor manera del programa de ayer. La única que no puedo remar es cuando yo leo cosas violentas, la gente no lo sabe, pero acá hay una pantalla donde yo leo barbaridades que obvio es parte, pero es parte de un formato que yo no lo hago mío, yo vine una semana a pasarla bomba“.