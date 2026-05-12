¿Qué está pasando en Reino Unido?: los motivos que rodean los llamados de dimisión para Starmer

Desde la reciente debacle electoral de su Partido Laborista en los comicios locales y regionales de Reino Unido hasta el escándalo por nombrar a Peter Mandelson como embajador en EE. UU., pese a sus nexos con el fallecido pederasta, Jeffrey Epstein, el primer ministro británico encara un aumento de llamados para que dimita. Mientras Starmer insiste en que no abandonará el cargo, miembros de su bancada política renuncian y aumentan la presión para que dé un paso al costado. A continuación, tres claves sobre una de las mayores crisis políticas del país en los últimos años.

Aumenta el cerco a Keir Starmer para que dé un paso al costado. En las últimas horas, cuatro viceministros o secretarios de Estado-que también forman parte de su gabinete–han presentado su renuncia, mientras presionan para que el primer ministro británico siga sus pasos.

Se trata de la viceministra del Ministerio de Justicia, Alex Davies-Jones; la de Vivienda y Comunidades, Miatta Fahnbulleh, y la de Salvaguardia y Violencia contra las Mujeres y Niñas, Jess Phillips, quien dimitió este martes 12 de mayo después de que Starmer declarara que no renunciará. Horas después lo hizo el viceministro de Sanidad, Zubir Ahmed.

🚨 BREAKING: Safeguarding Minister Jess Phillips has resigned from Keir Starmer's Government pic.twitter.com/v6tCUeRC2N — Politics UK (@PolitlcsUK) May 12, 2026

Si bien aún no han dimitido personas de la primera línea del gabinete. Es decir, ministros, casi 80 diputados laboristas, que representan a diversas facciones ideológicas dentro del gobernante Partido Laborista piden que Keir Starmer establezca un calendario para su salida como líder de la bancada política y primer ministro.

¿Cómo llegó el país hasta aquí?

1-La debacle electoral

El capítulo más reciente de la tensión política que tiene a Starmer contra las cuerdas se produjo la semana pasada por los resultados de su Partido Laborista en las elecciones locales y regionales, calificados de “desastrosos”, tras la pérdida de casi 1.500 concejales por parte de la bancada política en Inglaterra, así como del control del Senedd galés por primera vez.

Una situación que impulsó a decenas de parlamentarios a pedir su renuncia. Y es que, bajo ese panorama, de repetirse en unas elecciones nacionales, supondría la aplastante expulsión del poder de los laboristas.

Los laboristas no solo sufrieron una fuerte derrota, sino que, además, la bancada populista de extrema derecha, Reform UK, gana cada vez más terreno. Y, según los expertos, podría ser un firme adversario para las elecciones generales de 2029.

Actualmente, alrededor de 80 diputados de la bancada gobernante han manifestado que Starmer debería dimitir o, al menos, fijar un calendario para su salida, pero esto no basta para convocar una contienda por el liderazgo. Según las normas del Partido Laborista, una quinta parte de sus diputados en la Cámara de los Comunes, es decir, 81 miembros, deben respaldar públicamente a un único candidato, algo que aún no ha ocurrido.

El premier se encuentra sin mayor margen de gobernabilidad, con una autoridad minada y pocas posibilidades para sacar adelante las reformas del Gobierno, en un contexto marcado por las afectaciones económicas y la guerra en Medio Oriente.

2-El caso Epstein-Mandelson

Si bien la reciente derrota electoral exacerbó los llamados de renuncia, Starmer ya venía afrontando meses con llamados a dimitir después de que se conociera que Peter Mandelson fue nombrado embajador de Reino Unido en Estados Unidos, en diciembre de 2024, bajo el mando de Starmer, pese a que ya se sabía sobre sus vínculos con el fallecido pederasta estadounidense, Jeffrey Epstein. En medio del escándalo, Starmer destituyó a Mandelson en 2025.

Y, el pasado 22 de abril, ante el Parlamento, el premier declaró que se había equivocado al nombrar a Mandelson, pero acusó a los funcionarios de ocultar deliberadamente información sobre la denegación de la autorización de seguridad al político laborista. Por tanto, sostuvo que desconocía que Mandelson hubiera sido señalado como persona que no había superado los controles de antecedentes, previo a ser designado.

🔴 PM was sent Telegraph article detailing peer’s links to paedophile before appointing him US ambassador



Read the full story below 🖇️https://t.co/Ye2mzD6Bgi pic.twitter.com/x4zf6NQZAQ — The Telegraph (@Telegraph) February 10, 2026

Posteriormente, el 28 de abril, el Parlamento británico rechazó abrir una investigación formal contra Starmer por ese nombramiento, luego de que la petición de los opositores conservadores fuera desestimada con 335 votos en contra y 223 a favor.

Pero lo que parecía ser un respiro para resistir al mando del Gobierno, volvió a sucumbir con la debacle electoral.

3-¿Quién podría reemplazar a Starmer como primer ministro?

La prensa británica ya baraja los nombres. Este martes, en medio de las renuncias, el ‘Daily Star’ dio un paso más allá al afirmar que a Starmer ya lo han destituido “por orden de los traidores” y ubicó a la ex viceprimera ministra de Starmer, Angela Rayner, y al actual secretario de Salud, Wes Streeting, como las figuras que buscarían ese nuevo liderazgo dentro del partido gobernante.

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, también es considerado el candidato más popular, y sus aliados afirman que tiene un plan creíble para regresar como diputado, requisito indispensable para el cargo.

Asimismo, el secretario de Estado y Seguridad Energética, Ed Miliband, ha surgido como un aspirante inesperado al cargo de primer ministro, más de 10 años después de haber liderado al partido a la derrota en las elecciones generales de 2015.

🔴 Angela Rayner has demanded that No 10 allow Andy Burnham to return to Westminster, if he can find a seat to stand for.



However, if Mr Burnham’s attempt is blocked, or voters don’t back him in a by-election battle, the former deputy prime minister would be well-placed to… pic.twitter.com/BD0PocWHI3 — The Telegraph (@Telegraph) May 11, 2026

Miliband se ha consolidado como el principal defensor en el partido de las energías renovables y las emisiones netas cero.

Una salida de Starmer como líder del Gobierno británico ha pasado de ser un llamado de algunos a una presión conjunta dentro de su propio partido político que lo deja con poco o escaso margen de gobernabilidad. ¿Podrá resistir o acabará sucumbiendo a las presiones?

Por Yurany Arciniegas – France24