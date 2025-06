¿Qué es el emplazamiento nuclear iraní de Fordow y por qué es tan crítico para el conflicto?

Mientras el mundo espera si Donald Trump da o no la orden al Ejército estadounidense de bombardear el emplazamiento nuclear subterráneo clave de Irán, echamos un vistazo a las instalaciones de enriquecimiento de Fordow.

Fordow parece ser uno de los principales objetivos de los recientes ataques israelíes contra Irán, pero ¿qué hace que esta instalación nuclear sea tan importante para las preocupaciones estratégicas de Israel?

El sábado, los medios de comunicación estatales iraníes informaron de explosiones cerca de las instalaciones de Fordow. Sin embargo, estos informes siguen sin confirmarse, y hasta ahora no se ha informado oficialmente de ningún daño.

A principios de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que aún no había decidido si lanzar un ataque contra la instalación subterránea, aunque los planes militares para tal operación ya estaban en marcha. “Tenemos la capacidad de hacerlo, pero eso no significa que lo vayamos a hacer”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “No he tomado una decisión“, añadió.

Fordow es la segunda instalación nuclear más grande de Irán después de Natanz. Situada cerca de la ciudad santa de Qom -a unos 95 kilómetros al suroeste de Teherán-, la instalación opera bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Construido en secreto desde 2006, la existencia de Fordow no se reveló hasta 2009, una vez que entró en funcionamiento. Las potencias occidentales, incluido Estados Unidos, criticaron duramente a Irán por no haber revelado el emplazamiento durante su construcción.

Construido para resistir ataques aéreos

Fordow se diseñó específicamente para resistir ataques aéreos. Enterrado a unos 80 metros de profundidad bajo capas de tierra y roca, se considera resistente a las bombas convencionales de destrucción de búnkeres. Dado que Israel considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial, instalaciones como Fordow y Natanz se consideran objetivos prioritarios.

Anteriormente, las instalaciones de Fordow servían de base a la Guardia Revolucionaria iraní y estaban protegidas por sistemas de misiles tierra-aire iraníes y rusos. Sin embargo, estas defensas pueden haber sido neutralizadas en recientes ataques aéreos israelíes.

Los expertos creen que sólo Estados Unidos posee bombas lo suficientemente potentes como para destruir las cámaras subterráneas de Fordow, en concreto, la GBU-57 Massive Ordenance Penetrator, un artefacto de 13.000 kilos que destruye búnkeres. Por su parte, se cree que las Fuerzas de Defensa israelíes poseen bombas GBU-28, que pueden penetrar hasta seis metros bajo tierra.

No obstante, los analistas militares señalan que la guerra cibernética podría ser un método alternativo para inutilizar el emplazamiento. En 2010, el virus Stuxnet -supuestamente desarrollado en una operación conjunta estadounidense-israelí- logró destruir miles de centrifugadoras iraníes.

Una instalación rodeada de sospechas

Fordow se construyó originalmente para el enriquecimiento de uranio. Se cree que en su momento álgido albergó 16 cascadas y unas 3.000 centrifugadoras. En un principio, Irán enriqueció uranio a un nivel del 5%, pero lo aumentó a más del 20% en 2011.

En virtud del acuerdo nuclear de 2015 con las principales potencias occidentales, Irán acordó poner fin al enriquecimiento de uranio en Fordow. Pero en 2019, el presidente Hassan Rouhani revirtió este compromiso, anunciando que el gas de uranio volvería a inyectarse en centrifugadoras en el sitio, reactivándolo efectivamente como una instalación nuclear. El OIEA sigue supervisando las actividades nucleares de Irán mediante sistemas de vigilancia e inspecciones periódicas.

Durante una inspección no anunciada en enero de 2023 por el OIEA, se habían instalado conjuntos de centrifugadoras en Fordow que permitían el enriquecimiento de uranio al 60% de pureza, contraviniendo el acuerdo de salvaguardias de Teherán con la agencia de la ONU.

“Irán implementó un cambio significativo en la información de diseño declarada para la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow (FFEP) sin informar previamente a la agencia. Esto fue contrario a las obligaciones de Irán en virtud de su acuerdo de salvaguardias”, dijo el jefe del OIEA, Rafael Grossi.

Las autoridades de Teherán siempre han afirmado que el uranio enriquecido se destina a fines pacíficos, principalmente médicos. Según el OIEA, Fordow sigue siendo el principal emplazamiento de uranio enriquecido en Irán hasta aproximadamente el 60%, muy por encima de los niveles considerados pacíficos y cada vez más cerca del grado armamentístico (90%).

Por Sandor Zsiros-Euronews