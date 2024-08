¿Qué dijo José Glinski sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández?

El diputado nacional de Chubut decidió manifestarse respecto a la controversia desatada alrededor de su pareja.

José Glinski, actual pareja de Tamara Pettinato, rompió el hermetismo que mantuvo en redes desde que se filtraron los videos de la periodista junto al expresidente Alberto Fernández.

Desde su cuenta de Instagram, el diputado manifestó su apoyo al repostear el contundente descargo que Tamara en el que explicó su versión sobre los clips viralizados y la relación cercana que sostuvo con el exmandatario.

José Glinski demostró en redes su apoyo a Tamara Pettinato, tras la filtración de sus videos con el ex presidente Alberto Fernández. (Foto: Instagram / joseglinski)Por: Mayerkis Campos

Para reforzar su apoyo, Glinski añadió a su publicación dos emojis: uno de corazón rojo y otro de bracito haciendo fuerza. Toda una declaración de intenciones para mostrar públicamente no solo su incondicionalidad hacia Pettinato, sino además, que ella cuenta con todo su apoyo hasta que baje la efervescencia del escándalo.

En todo caso, varios reportes en las últimas horas afirman que el político y la comunicadora se reunieron este fin de semana en Comodoro Rivadavia. De acuerdo a la persona que tomó la foto, Tamara viajó hasta esa localidad para reunirse con su novio y alejarse por unos días de la polémica.

Edith Hermida aseguró que sabía del vínculo entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández y ventiló detalles

Tamara Pettinato quedó en medio de un escándalo tras la filtración de su video con Alberto Fernández. En ese contexto, Edith Hermida, su compañera de trabajo en Bendita (El Nueve), no dudó en defenderla y opinó sobre el tema.

“No es fácil estar en el ojo de la tormenta”, expresó la periodista durante un móvil con Socios del espectáculo (eltrece). “Yo estoy del lado de apoyarla”, indicó y aseguró que la “admira” por su trabajo.

Edith Hermida contó que sabía sobre la cercanía entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández (Foto: captura eltrece – Instagram/tamarapettinato – NA)

“¿De este vínculo con Alberto, lo hablaron o tenías idea?”, le preguntó Walle Leiva, cronista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Si, de amistad. ella me dijo ‘es mi amigo’. “Yo sabía que tenía relación con él, no sabia qué tipo de relación”, explicó Edith.

Sobre las palabras de Tamara en el video que se filtró, Hermida manifestó: “Ella es así, a mí me dice barbaridades todo el tiempo que si la sacas de contexto puede ser que quede feo, pero es parte de su forma de ser”.

Luego, se refirió al contrato que tuvo la periodista para conducir un evento oficial durante la gestión de Alberto Fernández. “Recuerdo cuando pasó eso. No fueron 4500 dólares, era un buen ingreso pero no esa plata. No sé si 500 o 600 mil pesos en ese momento. Ahora es plata, pero en ese momento era más”, dijo.

Este jueves se conoció un video de la periodista junto al expresidente en la Quitna de Olivos. (Foto: Instagram/@tamarapettinato – TN)

En cuanto a ese tema, expresó que recordaba el día que Tamara se lo había contado. “Yo estaba haciendo un trabajo y a ella la habían llamado para eso”, lanzó. “Le llegó más por el contacto con el novio, que por otra cosa. Creo, no sé”, indicó.

Además, respondió si cree que vaya a volver a Bendita. “Yo le escribí y me respondió. También habla con el productor ejecutivo. No sé si ella tendrá ganas de seguir, me encantaría porque es re buena compañera”, explicó.