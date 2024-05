Qué dijo Cecilia Milone después de que Nito Artaza confirmara su noviazgo con Belén Di Giorgio

Mientras el humorista se mostraba feliz junto a su nueva pareja en un estreno teatral, la cantante finalizaba un capítulo de su vida con un contundente mensaje en sus redes.

Este martes, Nito Artaza blanqueó su relación con Belén Di Giorgio en medio de un estreno teatral. Muy contento y de la mano con la bailarina, le contó a un notero que decidió seguir adelante para permitirse un nuevo capítulo en el amor. Horas después, Cecilia Milone reaccionó a estas contundentes palabras.

En su cuenta de Instagram, la artista volcó sus sentimientos en una contundente historia con fondo negro. Allí escribió un mensaje que tituló Cerré la puerta: “Me lastimabas, ahí, donde sangraba el alma; y me arrojabas al abismo (una y mil veces) mirándome caer. Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas. Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí”.

Cecilia Milone reaccionó al blanqueo de la relación entre Nito Artaza y Belén Di Giorgio con un desgarrador posteo en redes (Foto: Instagram / ceciliamilone)

Sobre estas líneas, la cantante continuó con su descargo: “Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque sólo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta”. Para finalizar, firmó con su nombre y fecha de creación del escrito: 4 de marzo de 2024.

Nito Artaza confirmó su nuevo romance y se refirió a la ruptura con Cecilia Milone: “Fui totalmente fiel”

Mucho se habló de la separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone. En ese momento, Belén Di Giorgio fue apuntada como la tercera en discordia. Ahora, el productor teatral blanqueó su noviazgo con la bailarina y se mostraron juntos en un reciente estreno teatral.

El cronista de Intrusos (América) fue directo y le consultó al expartenaire de Miguel Ángel Cherutti: “¿Estás disfrutando de la vida de soltero?”. “Uno ha pasado por cinco duelos y cuando uno se separa, se encuentra consigo mismo”, contestó el actor.

Nito Artaza y Belén Di Giorgio (Foto: Instagram/belendigiorgio)

Rafa Juli, notero del programa que conduce Flor de la V, le preguntó: “¿Con quién te encontraste?”. “Cuando uno descubre quién es, comienza a disfrutar mucho de la familia y de los hijos, y además comienza a depender de uno mismo. Siempre les aconsejo a las parejas, cuando comienzan, hacer un poco de terapia, no al final cuando ya es para organizar la retirada, porque si no después se encuentran con sorpresas y uno no sabe con qué loco está o con qué loca…”, sumó Nito, quien pareció referirse a su relación con Milone.

Cecilia Milone no quiere tener hijos con Nito Artaza: “Tengo 50 años; para mí es una etapa de traer nietos”

Luego, reflexionó: “Hay parejas que se unen y tienen como un hueco espiritual no cubierto y ninguno de los dos lo va a cubrir. Hay que seguir adelante igual pensando en que uno vuelve a sentir esas cosas de nuevo. Si uno no resuelve las cuestiones del pasado, no va a poder ser feliz”.

Comparando su relación actual con las anteriores que tuvo, el exsenador indicó: “Me gustaría vivir el amor de manera más fresca y relajada, en paz… y sin locuras, pero a veces el amor también es un poco de locura y junta un roto con un descosido”.