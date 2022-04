Qué dice el tema de China Suárez que muchos creen que le dedicó a Mauro Icardi

El Juego del amor es la canción que lanzó la ex de Benjamín Vicuña y vinculan a su historia con Mauro Icardi.

Cuando China Suárez anunció que El Juego del Amor sería el nombre de la canción con que se lanzaría como solista, las especulaciones estuvieron a la orden del día por lo que dice la letra: ¿se la dedica a Mauro Icardi?

“Sobran las razones, faltan los motivos. ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo des vuelta, que lo resuelvas, que vengas a dormir”, dice una parte de la canción a la que la ex de Benjamín Vicuña le puso su voz.

“¿Cuánto va a pasar hasta que para que te enamore? No me mandes un sicario, no es necesario. Yo ya morí por tí“, continúa.

Y sigue: “Tan ilusionada, me voy tan decepcionada mi amor. Ya no hay más valientes en el juego del amor”.

Y una de las estrofas despertó las suspicacias de muchos por la supuesta referencia al affaire con el marido de Wanda Nara: “Tan arrebatada yo. Tan acobardado vos. Fuimos inocentes en el juego del amor. Ya no hay valientes en el juego del amor”.

En la presentación del tema, China Suáres había explicado: ​”La canción la escribió Santiago Celli un tiempo atrás. Es de él, y me invitó a ponerle la voz”.

De hecho, mañana sábado 23 de abril Santiago Celli presentará su disco Atte. Celli en Niceto Club, y China Suárez saldrá al escenario para cantar El Juego del Amor.

“Para mi es un placer, estoy agradecida, contenta, como en el primer día de colegio”, se alegró la China horas antes de retomar la música tras su paso por Teen Angels y haber hecho Tuyo junto a Benjamín Vicuña en 2017.

LA VERDADERA HISTORIA DE LA CANCIÓN QUE CANTA CHINA SUÁREZ

Para desterrar cualquier tipo de dudas respecto de que China Suárez se haya inspirado en su affaire con Mauro Icardi y el escándalo con Wanda Nara para impulsar su carrera musical, Santiago Celli, el compositor con el que colaboró la China, había aclarado todo en MShow por Ciudad Magazine:

“Es una canción que yo ya tenía. Este tema no tenía mucho que ver estéticamente con el disco que saqué el año pasado. Yo tenía la canción escrita desde principios del año pasado, había empezado a trabajarla y casi que la terminamos con Cachorro López y Ale Sergi. La canción me gustó tanto que quería que hubiera alguien más en la canción que sume un color nuevo, una voz femenina”.

Así, el músico explicó que la China se contactó con su mánager “con el deseo de volver a la música”, se encontraron “para probar qué salía” y se dio la situación que le dije que “tenía esta canción”.

“Le mostré la canción y a ella le encantó. Simplemente vino al estudio en un día y grabó toda su línea de vos en una hora y media, y quedó clavada en el tema“, elogió Santiago Celli a China Suárez.