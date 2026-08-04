Qué declaró Candela Arizaga tras salir semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

La joven modelo con 315 mil seguidores en Instagram ratificó que no fue víctima de una agresión física. La fiscalía espera allanar el departamento de la Avenida Del Libertador. Moyano se negó a que le extraigan sangre y orina. Cómo sigue la causa en la Justicia

La modelo e influencer Candela Arizaga, que huyó semidesnuda en la madrugada de hoy tras un confuso episodio Facundo Moyano, afirmó ante la Justicia que el sindicalista “no le pegó”, asegura una alta fuente judicial a Infobae.

En su testimonio, brindado en el Hospital Pirovano a donde fue trasladada tras ser encontrada junto a Moyano en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, Arizaga ratificó que el acusado “no le hizo nada” y que el episodio fue “producto del consumo de drogas”, según explicó a la División Protección Familiar de la fuerza porteña.

Las pericias hasta el momento avalan su relato: la médica legista que la analizó solo encontró un raspón en una de sus rodillas, producto de la caída durante su carrera.

La declaración es clave en el expediente a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del MPF CABA. Moyano permanece detenido en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad, acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género, con un expediente a cargo del Juzgado Correccional N°4, subrogado por la magistrada Julia Correa.

Pistone, por su parte, requirió allanar el departamento de Avenida del Libertador al 5400 donde comenzó el episodio; el lugar permanece bajo consigna policial.

Moyano, por su parte, se negó a que le practiquen la extracción de sangre y orina para estudiar la presencia de drogas en su cuerpo. En las últimas horas, el sindicalista fue trasladado a la Oficina Central de Identificación porteña para su fichaje y su verificación de antecedentes. Luego, será trasladado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

Cómo sigue la causa contra Facundo Moyano

El testimonio de Arizaga, que podrá ser ratificado o desmentido por ella misma, no implica una exoneración automática.

La calificación de privación ilegítima de la libertad, aseguran fuentes oficiales, implica que no es necesario que la víctima decida instar la acción penal. La fiscalía que investigue podrá continuar con el expediente, decida Arizaga acusar al poderoso sindicalista, o no. La calificación, en todo caso, podrá ser modificada.

Ahora, de acuerdo al Código porteño, la fiscalía tiene 24 horas -con 24 más de prórroga- para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, se le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva.

La fiscalía, también, requirió que el Equipo de Intervención Domiciliaria, un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia directa a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad, entreviste a la víctima.

Por Federico Fahsbender - Infobae