Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, dos regiones en el este de Ucrania que autoproclamaron su independencia. Mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de su país, el primer ministro Boris Johnson, dijo que se trata de una violación del derecho internacional.

Un discurso que fue más un recorrido histórico prorruso. Los líderes de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en Ucrania, le habían pedido al presidente de Rusia lo que hoy fue anunciado.

Vladimir Putin reconoció su independencia, no sin antes asegurar que la Ucrania actual fue construida y es el resultado de los bolcheviques.

“Como resultado de la política bolchevique, surgió la Ucrania soviética, que incluso hoy en día puede llamarse con razón la ‘Ucrania de Vladimir Ilich Lenin’. Él es su autor y arquitecto. Esto está plenamente confirmado por documentos de archivo. Y ahora descendientes agradecidos han demolido monumentos de Lenin en Ucrania. Esto es lo que llaman descomunización”, dijo el mandatario ruso durante su discurso.

Putin habló también sobre la amenaza que representa para Rusia la entrada de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues, según dijo, Ucrania se va a convertir en el “centro de ataques contra Rusia”. “Nos intentan convencer de que la OTAN es solo un bloque defensivo” pero, “no nos quedaremos con los brazos cruzados, entendemos nuestra responsabilidad por la seguridad regional”.

Tras terminar su discurso, el presidente ruso firmó un decreto que reconoce la independencia de las dos regiones de Donetsk y Lugansk, que se separaron del control de Kiev en 2014.

Una de las primeras reacciones fue la del primer ministro británico, Boris Johnson, quien dijo que este reconocimiento es “una violación del derecho internacional” y “una violación flagrante de la soberanía y la integridad de Ucrania”.

Johnson aseguró además que se trata de “un repudio a los acuerdos de Minsk”, y “creo que es un mal presagio y una señal muy oscura”. El primer ministro británico espera hablar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, para ofrecer su apoyo.

Según información de inteligencia citada por Washington, ahora Rusia estaría lista para proceder con un ataque contra Ucrania, que ha quedado en una frágil posición.

La joven nación que surgió como república independiente hace solo cerca de 30 años con la caída de la Unión Soviética tiene el gran desafío de mantener su soberanía frente al poderío militar del Kremlin y ante un bloque occidental que por ahora no asegura que intervendrá en el terreno, en caso de una invasión.

Las sospechas han aumentado en medio de las evacuaciones hacia Rusia de cientos de residentes prorrusos en las zonas secesionistas, que inició desde el pasado viernes 18 de febrero. De hecho, Moscú informó en las últimas horas que ha recibido más de 60.000 personas que clasificó como “refugiados” desde el este ucraniano.

De acuerdo con las estimaciones de Estados Unidos, para este momento Rusia ha reunido entre 169.000 y 190.000 tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania, incluidos los rebeldes prorrusos en la región del Donbass, este ucraniano, y podría invadirla en cuestión de días.

De corroborar la independencia de las áreas controladas desde 2014 por los rebeldes de habla rusa, Moscú estaría formando el escenario perfecto o el “pretexto”, señala EE. UU., para que el Ejército ruso cruce la frontera hacia esas áreas.

Aunque el Gobierno de Putin ha negado de forma reiterada que planee atacar a Kiev, ha amenazado con acciones “técnico-militares” no especificadas a menos de que reciba amplias garantías de seguridad.

Sus demandas están recogidas en la lista de exigencias que el pasado 17 de diciembre entregó a Estados Unidos y a la OTAN. Se destacan: las garantías de que Ucrania nunca se uniría a la alianza militar y que la organización repliegue sus tropas a donde se encontraban antes de 1997. Es decir, antes de que otras naciones exsoviéticas se unieran como Bulgaria y Rumania.

La cercanía de las tropas occidentales a su territorio ha sido justificada por Putin como una amenaza para su país. Aunque el Gobierno de Joe Biden se negó a cumplir con las exigencias del mandatario ruso, sí le ofreció negociar acuerdos de transparencia en la región para rebajar sus preocupaciones.

Sin embargo, ahora Putin parece evadir un posible encuentro directo con su homólogo estadounidense, algo en lo que Washington mostró su disposición, tras la mediación del mandatario francés, Emmanuel Macron, el domingo 20 de febrero.

El Kremlin se limitó a responder que hablar de una reunión entre los presidentes de las dos potencias es “prematuro”.

El presidente de francés, Emmanuel Macron, convocó a una reunión de seguridad nacional de emergencia para abordar los acontecimientos relacionados con la crisis en Ucrania.

El Palacio del Elíseo hizo el llamado tras comunicarse con el canciller alemán Olaf Scholz y los líderes de la Unión Europea (UE), para coordinar la reacción del bloque de 27 países a los últimos acontecimientos.

La UE se unió a los llamados de Kiev y Washington para que Rusia no se anexione ni reconozca las regiones ucranianas separatistas y advirtió sobre las sanciones económicas que podría emitir en su contra, si decide atacar a su vecina nación.

El pronunciamiento tuvo lugar luego de que Putin informara tanto a Macron como a Scholz durante llamadas telefónicas que planeaba firmar un decreto para reconocer a las dos regiones separatistas de Ucrania como entidades independientes.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kouleba, solicitó un encuentro de urgencia en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“En nombre del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envié una solicitud oficial en virtud del artículo 6 del Memorándum de Budapest a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo consultas inmediatas sobre las acciones urgentes para reducir las tensiones y dar pasos prácticos para garantizar la seguridad de Ucrania”, publicó Kouleba a través de su cuenta de Twitter.

El ministro se refiere al acuerdo político firmado en diciembre de 1994, en la capital de Hungría, que ofrece garantías de seguridad de la antigua aliada rusa a cambio de la renuncia a las armas nucleares heredadas de la desaparecida Unión Soviética.

El tratado fue inicialmente firmado por Rusia, Estados Unidos y Reino Unido y más tarde, China y Francia emitieron declaraciones individuales sobre esas garantías.

Luego de que se barajara la posibilidad de una cumbre entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, según indicó el presidente francés Emmanuel Macron, el Kremlin dio en las últimas horas pocas esperanzas de que ocurra, al menos en el corto plazo.

“Es prematuro hablar sobre planes específicos para organizar cualquier tipo de cumbres (…) Una reunión es posible si los jefes de Estado lo consideran apropiado. Ahora mismo hay un claro entendimiento de la necesidad de continuar el diálogo a nivel ministerial”, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

De producirse, ese sería el acercamiento de más alto nivel entre Washington, que lidera la OTAN y respalda a Ucrania, y Moscú que presiona por una serie de exigencias de seguridad que hasta ahora no han sido respondidas.

En medio de las nuevas alertas de la OTAN sobre un “ataque a gran escala”, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kouleba, solicitó un encuentro de urgencia en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“En nombre del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envié una solicitud oficial en virtud del artículo 6 del Memorándum de Budapest a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo consultas inmediatas sobre las acciones urgentes para reducir las tensiones y dar pasos prácticos para garantizar la seguridad de Ucrania”, publicó Kouleba a través de su cuenta de Twitter.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022