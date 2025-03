Putin contra Macron: “Algunos quieren volver a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo terminó todo”

Moscú condenó el discurso de la víspera del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que propuso extender la protección de su arsenal nuclear a países miembros de la OTAN. El Kremlin también rechazó la propuesta de Reino Unido y Francia, que prevé una pausa temporal en los combates y el despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves, después de que el mandatario francés calificara a Rusia como una amenaza para Europa y propusiera extender el paraguas de protección nuclear a países aliados, que algunas personas habían olvidado lo que le pasó a Napoleón.

Putin se refería al emperador francés que marchó con su ejército a través de Rusia hasta llegar a Moscú en 1812, pero que luego se vio obligado a una desesperada retirada invernal con una pérdida masiva de vidas. “Todavía hay gente que quiere volver a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo terminó todo”, dijo Putin en comentarios televisados, sin mencionar a Macron por su nombre.

Vladimir Putin dijo que Rusia debería elegir una paz en Ucrania que garantice la seguridad a largo plazo de Rusia y su desarrollo sostenible. “Debemos elegir una opción de paz que nos convenga y que garantice la paz para nuestro país a largo plazo”, dijo a las mujeres que perdieron a sus familiares en la guerra.

“No necesitamos nada más, pero no renunciaremos a lo nuestro”, afirmó. Cuando la madre de un soldado caído le preguntó a Putin si Rusia se retiraría, respondió que Rusia no tenía intención de hacerlo.

Moscú advierte a Macron sobre “amenazas” nucleares contra Rusia

Rusia advirtió a Macron por “retórica nuclear” y descarta aceptar tropas europeas en Ucrania. Moscú lanzó el viernes una advertencia al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de no amenazar a Moscú con lo que ha calificado como “retórica nuclear”, tras el discurso pronunciado el miércoles por Macron en el que anunció el incremento exponencial del gasto militar europeo ante “la amenaza de Rusia” y en el que planteó —también— la extensión del paraguas nuclear francés a países aliados.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, habla durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabue, Amon Murwira, tras sus conversaciones en Moscú, Rusia, el 6 de marzo de 2025. © Pavel Bednyakov via REUTERS

“Por supuesto, es una amenaza para Rusia”, respondió el jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov durante una conferencia de prensa. “[Macron] dice que es necesario emplear armas nucleares y prepararse para su uso contra Rusia. Eso, lógicamente, es una amenaza”, añadió.

Lavrov también aseguró que Moscú no permitirá el despliegue de un contingente europeo en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz. Una propuesta que forma parte del plan de paz elaborado por Reino Unido y Francia, ante las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente.

Estados Unidos suspendió la ayuda militar y financiera a Ucrania, y también puso un freno a la distribución de inteligencia a Kiev. Washington ha aportado casi la mitad de la ayuda total recibida por el país para costear el esfuerzo bélico y la defensa contra Rusia: Estados Unidos ha brindado ayuda financiera, militar, humanitaria y a los refugiados por el orden de 135.000 millones de dólares, frente a los 145.000 millones que ha brindado la UE.

FOTO ARCHIVO: El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige a la nación, en París, Francia, el 5 de marzo de 2025, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo. © France Televisions via REUTERS

Macron, señaló en su discurso televisado a la nación que Europa debe rearmarse, que París podría discutir la extensión de su paraguas nuclear a los aliados y que celebraría una reunión de jefes del ejército de los países europeos dispuestos a enviar tropas de paz a Ucrania después de un acuerdo de paz.

“No vemos ningún margen para el compromiso aquí… Eso significa no una híbrida sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra”, dijo Lavrov ante medios de comunicación en presencia de su homólogo de Zimbabue, Amon Murwira.

“Macron y Starmer, según describen su plan, pretenden suspender las hostilidades durante un mes. Como mínimo en el aire, en el mar y en relación con las instalaciones energéticas. Y durante ese mes, quieren desplegar tropas mientras negocian simultáneamente los términos de la paz”, criticó Lavrov.

Lavrov: “tonterías estúpidas” y “delirantes”

Lavrov criticó duramente la afirmación de Macron de que Rusia representa una amenaza existencial para Europa y desestimó las acusaciones de que Rusia estaba tramando planes para atacar a las naciones europeas, declaraciones que tachó de “estúpidas” y “delirantes tonterías”, según recoge Associated Press.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que Rusia sigue rearmándose y constituye una amenaza para toda Europa, por lo que se preguntó: “¿Quién puede creer que Rusia se conformará con Ucrania?”. “No podemos creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene derecho a la paz y la seguridad”, señaló en un discurso televisado.

“Es una amenaza para Rusia”, reiteró Lavrov haciendo referencia al plan de Macron de convocar una reunión de altos mandos militares europeos para discutir supuestos planes agresivos de Moscú. “Para cualquier persona más o menos cuerda está completamente claro que Rusia no necesita esto”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, asiste a una rueda de prensa ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del grupo de naciones BRICS en la ciudad de Nizhni Nóvgorod, Rusia, 11 de junio de 2024. © Maxim Shemetov – REUTERS

“Y con respecto a estas, francamente, estúpidas acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Europa y Francia, Putin se ha pronunciado en varias ocasiones tachando esas ideas de sandeces sin sentido”, aseguró.

Las declaraciones de Lavrov fueron seguidas de comentarios de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, quien afirmó el jueves que Macron estaba “alejado de la realidad” y hacía “declaraciones contradictorias”.

Polonia y algunos países bálticos ven positiva la propuesta de disuasión nuclear

Polonia, Lituania y Letonia acogieron como positiva e interesante la propuesta del presidente francés de extender el paraguas de protección nuclear de Francia al resto de países aliados de la Unión Europea. Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea.

En Bruselas, varias naciones de Europa del Este, reunidas de emergencia ante la suspensión de ayuda estadounidense a Ucrania, acogieron con satisfacción la medida presentada por Macron, quien abrió el miércoles un “debate estratégico” sobre el uso de la disuasión nuclear de Francia para proteger a los aliados europeos en medio de las preocupaciones por una posible retirada estadounidense.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, habla con los medios de comunicación a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el jueves 6 de marzo de 2025. © Harry Nakos – AP

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE, afirmó que es una propuesta que se debe “considerar seriamente”. Tusk dijo —además— que la voluntad de Francia “en este sentido es muy significativa”.

Las naciones bálticas, en la primera línea frente a Rusia, también mostraron interés en la propuesta de Macron, mientras presionan a países de la UE para que aceleren el aumento del gasto en defensa con el fin de evitar cualquier agresión futura por parte de Moscú.

El Presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, llega a una Cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el jueves 6 de marzo de 2025. © Geert Vanden Wijngaert – AP

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, elogió una “idea muy interesante”. “Tenemos grandes expectativas porque un paraguas nuclear serviría como un elemento disuasorio realmente muy serio hacia Rusia”, afirmó Nausėda.

La primera ministra letona, Evika Silina, calificó la propuesta francesa como “una oportunidad para debatir” y destacó que se necesita más tiempo para mantener conversaciones con otros aliados europeos y a nivel nacional.

Fuente: France24