“Puntitas de pie”, el nuevo apodo de Milei por su esfuerzo para parecer alto

El presidente estuvo en La Matanza para sacarse una foto con Karina y los dirigentes del PRO, que se pusieron un buzo violeta con el logo de La Libertad Avanza.

Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Oscar Liberman, Diego Valenzuela, Karina Milei, Gonzalo Cabezas, Javier Milei, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Alejandro Speroni, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni, José Luis Espert y Cristian Ritondo.

Javier Milei se tuvo que poner en puntitas de pie para parecer más alto en una foto con candidatos en una villa de La Matanza y recibió decenas de burlas en las redes.

El presidente se trasladó a Villa Celina por pedido de su hermana Karina, que quería mostrar a los dirigentes del PRO que acordaron con La Libertad Avanza con un buzo violeta. Una manera de demostrarle a Mauricio Macri que ya absorbió a su partido en la provincia.

Los dirigentes del PRO se resistieron por un rato a ponerse el buzo, que tenía el logo de La Libertad Avanza, pero finalmente se calzaron el abrigo para la foto. El autor intelectual de la imagen eligió un plano en el que se pudiera ver la basura entre los pies de los candidatos libertarios que encabezan cada sección.

Pero justamente por ese ángulo cargado de ideología, en las redes detectaron que Milei hacía el esfuerzo de una bailarina de ballet.

Entre los propios libertarios había críticas al atuendo escogido para la ocasión: es que no sólo vistieron de violeta a dirigentes que vienen del PRO como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, sino que Milei era el único vestido de negro.

“No hay nada más fascista que hacer vestir a todos iguales y al líder distinto”, se quejaron en las filas libertarias.

Fuente: LPO