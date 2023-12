Pullaro pone fin a la no repitencia en las escuelas de Santa Fe

Con la medida, el gobernador electo de Santa Fe busca promover la “cultura del esfuerzo” frente a una antigua iniciativa que servía como “atajo” para altas tasas de egreso de alumnos en el tiempo teórico.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó hoy un decreto para revocar la no repitencia en las escuelas secundarias de su provincia, tal como expuso ante las Cámaras Legislativas locales al asumir su cargo. "Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo", afirmó el mandatario santafesino, informó a Télam el Gobierno provincial.

Al respecto agregó: “Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela”.

Según indicó Pullaro, aquel chico que no cuente con los conocimientos y contenidos pedagógicos básicos de la currícula, no podrá pasar de año, lo cual sí fue posible en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe. “La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber”, cuestionó.

El mandatario santafesino se comprometió, además, a reforzar el seguimiento de las trayectorias escolares. “Vamos a esforzarnos para tener un seguimiento de cada uno de los alumnos, día a día”, agregó el mandatario.

En ese marco, Pullaro afirmó: “Creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda del gobierno de la provincia”. El mandatario explicó que este es el primer paso para afianzar la “cultura del esfuerzo” como pilar de su gobierno.

Defender la educación no es sinónimo de bajar la vara. Sin educación de calidad no hay futuro.



Excelente medida, Gobernador @maxipullaro https://t.co/CuAIkmphgL — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 11, 2023

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, celebró el decreto del gobernador. “Defender la educación no es sinónimo de bajar la vara. Sin educación de calidad no hay futuro”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).