Pullaro: “Milei es un líder internacional, pero le cuesta mucho la gestión pública”

En una entrevista televisiva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la forma de administración del Presidente de la Nación, sobre quien planteó: “(Javier) Milei es un líder internacional, pero le cuesta mucho la gestión pública y delega en sus ministros“. Además, el mandatario provincial radical aseguró que el jefe de Estado le dedica “menos tiempo y esfuerzo” a las cuestiones “cotidianas del país”.

“El eje de su debate no es lo que pasa en Argentina o cómo resuelve las cuestiones de educación, productivas, de seguridad, infraestructura. Él da un debate ideológico en torno al orden internacional, eso es lo que le importa y a lo que nos tenemos que adaptar”, sostuvo Pullaro.

Siguiendo la misma línea, señaló que “el rol en el que se ubica Milei es el de instalar sus idea y debatir con quien sea” y añadió que es “un político distinto a lo que hemos visto siempre en la República Argentina”.

“No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez, porque no es su forma de gestionar, no sé si le importa relacionarse con nosotros”, cuestionó en diálogo con La Nación +.

Además, reconoció que las provincias sufrieron “recortes muy importantes”, lo que hace que los líderes provinciales deban tomar “mayores responsabilidades”, que les generaron “un primer impacto negativo desde las finanzas”, y remató: “Después entendimos que nos la tenemos que arreglar solos“.

No obstante, Pullaro destacó que el Presidente “tuvo mucha claridad de interpretar lo que la sociedad quería y de plantearlo con absoluta brutalidad“. “Te diría, quién iba a pensar que se iba a votar a alguien que decía que iba a hacer el recorte más grande de la historia y lo planteaba como eje de campaña, para cualquier político eso era un desvalor, nunca nadie lo hubiese dicho y él hizo una campaña de eso”, recordó.

En otro tramo de sus declaraciones, hizo hincapié en la importancia de sector agrícola en la gestión del país: “Desde el interior, siempre vimos que Argentina salió adelante cuando al campo le fue bien, no mal. Si le va mal al campo, es muy difícil que invierta”. A su vez, sostuvo que el país “sale con trabajo, no con subsidios, programas, planes o fortaleciendo el sistema financiero”.

El gobernador santafesino y el mandatario nacional coincidieron el pasado 6 de junio en la muestra Agroactiva, en la localidad de Armstrong, donde mantuvieron un breve diálogo cordial, pero donde no se reunieron en privado.