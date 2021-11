Puerto Madryn no autorizó el amarre ni descenso del crucero Hamburg

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, pidió a la Administración Portuaria que no autorice el amarre del crucero Hamburg, el cual partió desde Buenos Aires al sur del país para poder continuar con lo previsto en su agenda.

En diálogo con la prensa, Sastre aseguró que “en Puerto Madryn no va a amarrar el crucero. No voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”.

La situación del ingreso del buque que provenía de Alemania y realizó varias escalass, entre ellas en Cabo Verde, con 300 pasajeros, generó una fuerte polémica en todo el país ante el avance de la variante africana Ómicron.

Una información periodística había señalado que las autoridades de Sanidad del Puerto de Buenos Aires permitieron la entrada de la embarcación tras un presunto error geográfico por parte de la inspectora, pero el dato fue desmentido por la ministra de Salud, Carla Vizotti.

Si bien se había confirmado en los medios que había un caso positivo dentro del buque, el dato fue desmentido por el Ministerio de Salud de la Nación, que confirmó que un pasajero permanecía aislado luego de que se le detectara días atrás coronavirus, aunque los últimos exámenes le habían dado negativo.

Aunque anteriormente Fabián Puratich -ministro de Salud de Chubut- había asegurado que iban a aplicarse todos los protocolos correspondientes para que el buque visitara Puerto Madryn, Sastre solicitó a las autoridades de la Administración Portuaria que el barco quede en rada.

“Seguimos trabajando para mantener la situación epidemiológica y para cuidar la salud de cada uno de nuestros vecinos madrynenses”, anunció en su cuenta oficial de Twitter.

El barco, que actualmente está en pleno viaje, tenía prevista su llegada a esa ciudad el jueves 2 de diciembre, a las 8:00.

Pero, ante el “inminente riesgo” por la pandemia de Covid-19, finalmente se determinó que no amarrará ni permitirá el descenso de los pasajeros en el lugar.

El “Hamburg” partirá hacia Ushuaia y luego a las islas Georgias del Sur, bajo dominio británico y cuya soberanía es reclamada por la Argentina.