Puella: “Hay que votar en defensa propia. A Milei lo paramos desde Fuerza Patria o termina de arruinar todo”

El dirigente nacional se pronunció y explicó la importancia de participar masivamente en esta elección. Marcelo Puella, quien conduce el Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, dijo que este voto es en defensa propia y que, si a Milei no lo paramos desde Fuerza Patria, termina de arruinar todo.

En un claro apoyo a los candidatos del Frente político que el dirigente mencionado integra, pidió que sea en la sección electoral que sea y en todas las categorías legislativas, que este 7 de septiembre el pueblo bonaerense exprese con su voto, el rechazo a esta política de hambre y abandono que está ejecutando el gobierno nacional de Javier Milei, para llegar a la elección nacional de octubre bien fortalecidos.

“Es sumamente imperioso la masiva participación ciudadana para expresar en las urnas el enojo y descontento”, sentenció Puella.

Puella comentó que “para armar este gran frente electoral hubo que dejar aspiraciones y apetencias de lado, porque lo primordial era la unidad y no se podía llevar al peronismo a una mala elección. Por esa razón, convocamos a nuestros mejores hombres y mujeres, y por eso hasta nuestra vicegobernadora Verónica Magario es cabeza de lista en la tercera sección electoral. Funcionarios de excelencia como Gabriel Katopodis en la primera sección. En todas las secciones electorales llevamos a intendentes peronistas con gran trayectoria y compañeros/as con militancia territorial, como Malena Galmarini, Facundo Tignanelli, Fernanda Raverta, Mayra Mendoza, Gustavo Barrera, Mariano Cascallares, Maria Ines Laurini, Diego Videla, Diego Nanni, Alejandro Dichiara y muchos más. Todos nuestros candidatos poseen sobrada militancia y no ensobrada como pasó en el Frente Libertario, que además de llevar una lista impresentable, hubo casos de compras de candidaturas y gente con un prontuario de dudosa claridad. Eso es lo que representa Milei, “Una dudosa claridad en todo”. Esto es lo que hay que derrotar y terminar. No es una elección más, es ponerle un freno a esta política de ajuste, hambre, represión, quita de derechos y una inflación inmanejable. La toma de deuda de este gobierno la paga el pueblo argentino y no lo vamos a permitir”, finalizó Marcelo Puella.