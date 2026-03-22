Provincia realizará en Esquel una capacitación en Prevención Combinada del VIH

Será los días 9 y 10 de abril, en el marco de la tercera edición de las “Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud”. En la oportunidad se firmará la adhesión a la Declaración de París por parte del municipio local. Los interesados en formar parte de la propuesta formativa deben inscribirse previamente.

Como parte de las continuas propuestas de formación que impulsa el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se efectuará los días 9 y 10 de abril en Esquel una “Jornada de Capacitación en Prevención Combinada de VIH”.

La actividad, que se llevará a cabo en el marco de la 3º edición de las “Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud”, se realizará en la Sociedad Rural y el Hospital Zonal de la ciudad cordillerana, y durante la misma se firmará la adhesión a la Declaración de Paris por parte del municipio local.

De ese modo, la capacitación, que también cuenta con el acompañamiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA), está destinada a equipos del Primer Nivel de Atención, de Prevalentes y Epidemiología, efectores municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre otros agentes del sistema sanitario.

Declaración de París

El jueves 9 de abril, a las 9 horas, en la Sociedad Rural, se efectuará la firma de la adhesión a la Declaración de París por parte del municipio de Esquel, con el objetivo de brindar herramientas para la implementación de políticas públicas que fortalezcan el abordaje integral y colaborativo en la prevención del VIH.

De esta manera, Esquel se sumará a los municipios de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que ya adhirieron a la Declaración, reforzando el trabajo en red e interdisciplinario.

Capacitación

La capacitación se desarrollará el viernes 10 de abril, de 8 a 11:30 horas, en el SUM del Hospital Zonal de Esquel, con el propósito de fortalecer los conocimientos y las prácticas de abordaje que se llevan adelante en diferentes niveles y servicios del sistema de salud, desde una perspectiva de prevención combinada del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Además, se tiene como objetivo fomentar una respuesta integral, intersectorial y con participación comunitaria al VIH y otras ITS, y difundir la Ley Nº 27.675, que aborda la temática.

En ese sentido, la jornada está dirigida a equipos técnicos de las áreas de Salud, Género, Diversidad, Juventud, Educación, Niñez y Desarrollo Social del municipio, el Servicio de Prevalentes y Epidemiología del Hospital Zonal de Esquel y equipos de salud del Primer Nivel de Atención (médicos, enfermeros, Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, psicólogos y trabajadores sociales).

Los interesados en participar de la capacitación deberán inscribirse previamente ingresando al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd78seUeXA07cx8PEvctfopwcoIYmlCM_lyq7_d4rC1Sk1ibA/viewform