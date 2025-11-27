Provincia realiza un amplio despliegue para combatir incendio de campos en cercanías a Trelew

Personal de Protección Civil, Seguridad Vial y Bomberos de distintas jurisdicciones del Valle Inferior del Río Chubut, llevan adelante intensas tareas para contener dos focos ígneos provocados por la caída de dos rayos durante la tarde del miércoles. Autoridades aseguraron que los incendios afectaron vegetación y que no representan un riesgo para viviendas y zonas urbanas.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, lleva adelante un extenso operativo para controlar y contener dos focos ígneos provocados por la caída de dos rayos a las 14 horas del miércoles, sobre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 8, respectivamente.

Según indicaron desde el área de Protección Ciudadana, ambos focos permanecen activos y las intensas tareas se llevan a cabo en un escenario climático adverso, debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas registradas durante la jornada de este jueves.

Trabajan en ambos frentes bomberos de las jurisdicciones de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon; personal de Protección Civil de la Municipalidad de Trelew, que también dispuso dos máquinas para colaborar con las tareas; personal de la Policía del Chubut, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV); Subsecretaría de Protección Ciudadana, y personal de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), que también realiza un despliegue con maquinaria.

Hasta el momento, no se han determinado las hectáreas afectadas por ambos incendios, los cuales según indicaron desde la Subsecretaría de Protección Ciudaana, no representan un riesgo para zonas urbanas.