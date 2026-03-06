Provincia lanzó la primera edición 2026 del Telebingo Solidario Deportivo para fortalecer a los clubes de Rawson

El sorteo se realizará el próximo 24 de mayo. Los clubes que vendan más de 1.000 cartones podrán acceder a un viaje con todos los gastos pagos para competir dentro de la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves en Rawson el lanzamiento de la primera edición 2026 del Telebingo Solidario Deportivo, una iniciativa destinada a fortalecer a clubes e instituciones deportivas de toda la provincia.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de deportistas destacados del Valle Inferior del Río Chubut, dirigentes de clubes de la capital provincial y autoridades del Instituto de Asistencia Social (IAS) y de Chubut Deportes.

Durante la presentación, Torres destacó el rol social que cumplen los clubes en cada comunidad y sostuvo que “cuando las cosas se hacen en un momento difícil, de recesión nacional, valen muchísimo más”.

“El esfuerzo y la vocación de servicio de los clubes tienen que ser reconocidos por toda la comunidad. El Telebingo Deportivo es una herramienta que les permite sostenerse en un momento en el que muchas veces hay que becar más chicos, es más difícil cobrar la cuota y hay que mantener la infraestructura”, señaló.

El mandatario remarcó además la importancia de acompañar especialmente a las instituciones más pequeñas. “Los clubes de barrio y de las comunas son los que más atención necesitan, porque ahí se construye ciudadanía, se genera arraigo en las familias y se forman mejores personas, más allá de lo deportivo”, afirmó.

Torres también destacó el crecimiento de distintas iniciativas deportivas impulsadas en la provincia, como los Juegos Comunales y la expansión del Newcom entre adultos mayores. “Eso no es costo fiscal, es inversión en futuro. Cada chico que está en un club haciendo deporte está más lejos de las cosas malas, y esa es la mejor prevención que podemos tener”, sostuvo.

Primer sorteo e incentivos

Durante el acto se informó que el primer sorteo del Telebingo Solidario Deportivo 2026 se realizará el próximo 24 de mayo.

Además, las instituciones que vendan más de 1.000 cartones podrán acceder a un viaje con todos los gastos pagos para competir en cualquier punto de la provincia o participar de actividades recreativas, en el caso de los equipos de Newcom.

El presidente del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra, destacó que el programa “es una herramienta muy potente que ayuda a los clubes a generar recursos propios”.

Según explicó, cada institución que alcance la venta de 1.000 cartones podrá quedarse con aproximadamente 14 millones de pesos, recursos que podrán destinarse al pago de profesores, equipamiento o traslados para competencias.

Además, indicó que este año el Telebingo Solidario Deportivo tendrá dos ediciones, con premios superiores a los de 2025.

Por su parte, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó que “hay una decisión política clara de fortalecer a las instituciones deportivas y acompañar a quienes trabajan todos los días en los clubes”.