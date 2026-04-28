Provincia lanza un nuevo ciclo de charlas de actualización sobre Península Valdés

Estarán a cargo de especialistas del ámbito científico y académico, quienes compartirán sus experiencias de trabajo e investigación en el territorio. La participación es libre y gratuita.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés y la Universidad del Chubut invitan a participar de una nueva edición del Ciclo de Charlas de Actualización de Información sobre uno de los principales atractivos naturales de la región.

La propuesta se desarrollará durante la temporada baja, con el objetivo de facilitar la participación de los distintos actores vinculados al área y fortalecer la actualización de conocimientos sobre este destino emblemático de la provincia.

Las charlas estarán a cargo de especialistas del ámbito científico y académico, quienes compartirán sus experiencias de trabajo e investigación en el territorio.

Amplio temario

A lo largo del ciclo se abordarán temáticas vinculadas al ecosistema intermareal, la comunicación aplicada al turismo, las aves rapaces de Península Valdés y la historia del patrimonio marino y los naufragios del área.

Los encuentros se realizarán en el auditorio de la Universidad del Chubut, ubicado en Leandro N. Alem 1573 de Puerto Madryn, los días lunes 4, 11 y 18 de mayo, y 1 de junio, en el horario de 17 a 19. La participación es libre y gratuita, y quienes lo soliciten podrán acceder a certificados de asistencia.

Cronograma

En este marco, el cronograma previsto es el siguiente:

4 de mayo: “Los habitantes invisibles del intermareal”, a cargo de la Doctora Hebe Mónica Dionisi.

11 de mayo: “De la comunicación a la experiencia: herramientas para guías turísticos”,

a cargo de la Licenciada Andrea Criado.

18 de mayo: “Aves rapaces de Península Valdés”, a cargo del Doctor Alejandro Gatto.

1 de junio: “Patrimonio marino y naufragios en Península Valdés”, a cargo del Doctor Guillermo Gutiérrez.

La inscripción se realiza de manera individual para cada una de las charlas.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa promoviendo instancias de capacitación destinadas a fortalecer la calidad de los servicios turísticos y profundizar el conocimiento sobre uno de los principales atractivos naturales de la provincia.