Provincia invertirá $500 millones para llevar servicios a 57 lotes destinados a viviendas de docentes y jubilados en Comodoro

En el marco de una recorrida llevada adelante en la ciudad del sur provincial, el mandatario chubutense confirmó que se llevará a cabo una inversión de $500 millones para dotar de agua potable y acceso a la red eléctrica a cada uno de los 57 lotes donde se edificarán viviendas destinadas a afiliados de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut. Los trabajos comenzarán en los próximos días y serán ejecutados por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia.

Como parte de la política habitacional impulsada por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, el mandatario encabezó este lunes una recorrida por el loteo ubicado en el barrio Standard Norte de Comodoro Rivadavia, donde se llevará adelante la construcción de 57 viviendas destinadas a afiliados de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh).

En ese contexto, el titular del Ejecutivo confirmó que la Provincia realizará la instalación de las redes de energía eléctrica y agua potable, a partir de una inversión de $500 millones, con el objetivo de garantizar el avance de un proyecto habitacional que permaneció paralizado durante varios años por la falta de obras de infraestructura.

Acompañaron al Gobernador el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el subsecretario de Servicios Públicos, Ezequiel Suazo; y representantes de ATECh y de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), que estará a cargo de ejecutar las obras en los lotes ubicados sobre la avenida Nahuel Huapi.

De la desidia al avance de obra

Al respecto, Torres sostuvo que “este loteo es un reflejo de muchas de las cosas que se hicieron mal en el pasado y a las cuales los chubutenses no queremos volver nunca más”, y advirtió que “la entrega de lotes sin servicios no solo fue una postal del oportunismo político durante años, sino que también terminó opacando el sueño de muchas familias de tener su casa propia”.

Además anunció que “vamos a hacer una inversión millonaria para devolverle la ilusión a 57 familias a las que les prometieron un hogar y les dejaron un problema” y agregó: “pero esto va más allá de lo económico: en Chubut no se van a entregar nunca más lotes sin servicios”.

Acceso a servicios públicos

La obra de ampliación de la red de agua potable, que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia llevará adelante en las manzanas 29, 30 y 31 —ubicadas sobre la avenida Nahuel Huapi del barrio Standard Norte—, contempla la colocación de 588 metros de cañería PVC C-10 DN 75 mm; 231 metros de cañería PVC C-10 DN 110 mm; y 57 conexiones domiciliarias de agua medida.

Asimismo, con el objetivo de abastecer de electricidad al loteo de 57 parcelas, se ejecutarán tareas de zanjeo en calle y vereda (aproximadamente 30 metros), tendido de cañerías de PVC, instalación de 215 metros de cable subterráneo XLPE 1×70 mm² Cu 13,2 kV, izado de una columna 13,5/2400 con su respectiva base, e instalación de un juego de tres seccionadores XS y tres descargadores.

La obra incluye además el montaje de una subestación transformadora trifásica de 160 kVA, libre de PCB, sobre plataforma Grubben PTM 2000; tres salidas en baja tensión con seccionadores APR tipo Cavanna de 400 amp y fusibles NH tamaño 1 de 100 amp; y una salida de alumbrado público con seccionadores APR tipo Cavanna de 160 amp y fusibles NH tamaño 1 de 63 amp.

El proyecto también prevé el izado de 18 columnas H°A° 8/1200 y 25 columnas H°A° 8/400; la instalación de dos sistemas de puesta a tierra para refuerzo de neutro; y el tendido de aproximadamente 550 metros de cable preensamblado 3×35/50+25 mm² Al 1,1 kV, y de 290 metros de cable preensamblado 3×95/50+25 mm² Al 1,1 kV.

Finalmente, se instalarán 26 artefactos LED de 70 W y 8 artefactos LED de 160 W, todos con sus respectivas puestas a tierra.