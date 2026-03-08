Provincia intensifica el trabajo para fortalecer estrategias de intervención con adolescentes

A través del Ministerio de Desarrollo Humano se realizó una jornada de formación que contó con la participación de representantes de la Defensa Pública, de Centros de Orientación Socioeducativos y de equipos que trabajan en territorio acompañando a adolescentes en conflicto con la ley.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una jornada de formación y trabajo destinada a equipos técnicos y profesionales de dispositivos socioeducativos, programas preventivos, programas de libertad asistida y servicios de protección de derechos, con el objetivo de fortalecer estrategias de intervención con adolescentes.

La actividad contó además con la participación de representantes de la Defensa Pública, de Centros de Orientación Socioeducativos y de equipos que trabajan en territorio acompañando a adolescentes en conflicto con la ley, generando un espacio de reflexión e intercambio orientado a fortalecer las prácticas institucionales y las herramientas de intervención.

Durante la jornada se abordaron estrategias de intervención territorial, el rol de los organismos que integran el sistema de protección y la importancia de promover mecanismos de diálogo, mediación y reparación frente a situaciones de conflicto, priorizando siempre la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Como resultado del trabajo colectivo desarrollado entre los participantes, se establecieron algunas conclusiones y líneas de acción para continuar fortaleciendo las intervenciones como garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y tenidos en cuenta en los procesos de intervención; fortalecer el diálogo y la articulación entre los distintos organismos e instituciones que intervienen en cada situación; consolidar el trabajo en red entre los dispositivos y programas que integran el sistema de protección; promover la participación de las personas afectadas por los conflictos en los procesos de resolución; reconocer la singularidad de cada situación, promoviendo abordajes integrales y personalizados; así como también evaluar la utilización de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos cuando las circunstancias lo permitan.

Sistema más sólido y eficaz

En este marco, el subsecretario de Desarrollo Humano del Chubut, Christian Aprossof, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y construcción colectiva.

“Estos espacios nos permiten revisar nuestras prácticas y fortalecer las herramientas con las que trabajamos todos los días en territorio. Cuando las instituciones dialogan y comparten criterios de intervención, el sistema de protección se vuelve más sólido y más eficaz para acompañar a los adolescentes y a sus familias”, señaló el funcionario.

Asimismo, Aprossof remarcó que “el desafío es seguir consolidando un enfoque que priorice el diálogo, la responsabilidad y la reconstrucción de vínculos, promoviendo oportunidades de integración y evitando respuestas exclusivamente punitivas”.

La jornada permitió avanzar en la construcción de criterios compartidos entre los distintos actores institucionales, fortaleciendo el trabajo articulado para el abordaje de conflictos juveniles y promoviendo estrategias que favorezcan la inclusión social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.