Provincia inauguró dos nuevas muestras de arte que podrán visitarse durante todo septiembre

En el Centro Cultural Provincial se presentaron las exposiciones “Inagotable Rawson”, del pintor Ariel Testino, y “Punto y seguido, pero aparte”, de la artista platense Lali Varveri. Ambas propuestas tienen entrada libre y gratuita.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, inauguró en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson dos nuevas muestras de arte que podrán visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas durante todo el mes de septiembre.

En el Salón de Artes Visuales quedó montada la muestra “Inagotable Rawson” de Ariel Testino, enmarcada en el 160° aniversario de la Ciudad Capital, que se celebrará el próximo lunes 15 de septiembre. La exposición reúne 61 obras realizadas a lo largo de más de 20 años, entre las que se destacan piezas recientes pintadas al aire libre en sitios emblemáticos de Rawson como la Casa de Gobierno, la Iglesia, el Correo, escuelas y espacios públicos.

Durante la inauguración, Testino expresó su agradecimiento por haber sido invitado por la Provincia para exponer en el Centro Cultural Provincial y relató su trabajó a lo largo de este año “hasta que el frío no lo permitió y sumé más de 20 obras nuevas, junto a una serie de trabajos anteriores. En total son 61 obras que recorren distintos rincones de la ciudad, muchas pintadas a plein air (al aire libre)”, explicó el artista.

Propuesta fotográfica

Por su parte, en la Galería Fotográfica se expone la muestra itinerante “Punto y seguido, pero aparte” de la artista plástica y fotógrafa Lali Varveri, proveniente de La Plata, con la curaduría de Eliana Laino. El proyecto, que ya recorrió Trelew y Puerto Madryn, indaga en la identidad y los vínculos familiares a través de fotografías de archivo de las décadas del 80 y 90, que se combinan con recursos visuales contemporáneos.

En relación a la propuesta, Laino destacó que “Lali realiza un registro personal a partir de la historia de su madre, buscando reconstruir su identidad. Es una obra que aborda temas profundos como la muerte y los lazos familiares, invitando al público a reflexionar”.

Las dos exposiciones permanecerán abiertas al público durante todo el mes de septiembre en el Centro Cultural Provincial de Rawson, ubicado en calle Federicci 216 de la capital del Chubut.

La Subsecretaría de Cultura recordó además que quienes deseen participar de visitas guiadas pueden solicitarlas a través del correo electrónico ccpchubut@gmail.com