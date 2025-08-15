El gobierno provincial entregó certificados de la primera capacitación inclusiva en curtido de piel de pescado en Rawson

A lo largo de tres meses los asistentes al curso aprendieron a promover su uso como materia prima para la producción de calzado, accesorios y piezas textiles, entre otros artículos.

En el marco de las políticas de inclusión implementadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres en toda la provincia, el Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, realizó en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson la entrega de certificados a los participantes con discapacidad que completaron la capacitación en curtido de piel de pescado, dictada por la artesana curtidora Mónica Chacano de Trelew.

La propuesta, que se desarrolló durante tres meses, fue impulsada de manera articulada con la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Trabajo y la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rawson.

El encuentro contó con la presencia de la Directora General de Industrias Culturales de la Subsecretaría de Cultura del Chubut, Libia Cambra; la Jefa del Departamento de Pesca Industrial, Paola Ciccarone; la Secretaria de Familia de Rawson, Mirna Vallejos; la Directora General de Atención a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Rawson, Rocío Duarte; la capacitadora Mónica Chacano; autoridades provinciales y municipales, familiares, artesanos y público en general.

Los cursantes que recibieron su certificado fueron Carlos Daniel Fassano, Griselda Flores, Graciela Flores, Miguel Ángel Michel, Gerardo Matías Rivero, Maximiliano González y Javier Alejandro Cruz.

Alto potencial

El curso incluyó la enseñanza de la técnica artesanal de curtido, desde la preparación de las pieles hasta el acabado final, utilizando principalmente cueros de pejerrey obtenidos mediante un trabajo conjunto con el sector pesquero. Este material, innovador en la provincia, ofrece un alto potencial para su aplicación en la confección de calzado, accesorios, piezas textiles y otras creaciones artesanales.

La propuesta también incorporó contenidos sobre cooperativismo, con el objetivo de que los participantes puedan integrarse a cadenas productivas locales y generar oportunidades de empleo genuino. El proyecto promueve el aprovechamiento de un recurso que antes era descartado, convirtiéndolo en insumo para artesanos, diseñadores y artistas, y se enmarca en una estrategia de economía circular con proyección de replicarse en otras localidades.

Los egresados destacaron la posibilidad de continuar capacitándose, producir en mayor escala y consolidar esta práctica como una salida laboral.

Los cursantes no sólo aprendieron una técnica, sino que también produjeron cuero curtido de pescado, un material innovador en la provincia y con gran potencial para generar trabajo genuino.

La capacitación tuvo como propósito enseñar la técnica artesanal de curtido de piel de pescado y promover su uso como materia prima para la producción de calzado, accesorios y piezas textiles, entre otros artículos. Durante el taller, los participantes realizaron el proceso completo, desde la preparación de las pieles hasta su curtido y acabado, elaborando material que ya fue incorporado por artesanos de la provincia en distintas creaciones.

Este taller demostró que las personas con discapacidad tienen las habilidades y la motivación para desarrollar proyectos productivos.