Provincia depositará los haberes el primer dia hábil de mayo para agentes pasivos y trabajadores en actividad de la Administración Pública

Desde el Ministerio de Economía se precisó que los haberes serán depositados el próximo lunes 4 de mayo, añadiendo que el pago de salarios de este mes demandará una erogación total de $152.494.000.000.

El Gobierno del Chubut informa que el lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes, realizará el depósito correspondiente a los haberes de abril, tanto a los agentes pasivos de la Administración Pública Provincial como a los trabajadores en actividad.

Los fondos estarán disponibles para el cobro para todos los sectores, por la red de cajeros automáticos así como por ventanillas habilitadas del Banco del Chubut, el martes 5 de mayo.

Desde el Ministerio de Economía se informó que el pago de sueldos del mes de abril representa una erogación total de $152.494.000.000.