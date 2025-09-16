Provincia controló más de 8.200 vehículos y retiró a 65 conductores de la vía pública durante el fin de semana

Además, se retuvieron nueve rodados y se labraron 228 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el último fin de semana.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.245 vehículos, realizó 4.301 test de alcoholemia y retiró a 65 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial donde se observó un importante movimiento por el aniversario de la ciudad; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.384 vehículos, se realizaron 1.370 test de alcoholemia, hubo 5 casos positivos, se labraron 15 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Trelew y Gaiman

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.287 vehículos, se efectuaron 1.261 test de alcoholemia en los que se detectaron a 37 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 63 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron tres rodados.

En Gaiman, se controlaron 39 vehículos, se llevaron a cabo 39 test de alcoholemia, no se comprobaron alcoholemias positivas, no se efectuaron infracciones ni tampoco se retuvieron automóviles.

Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Camarones

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.465 vehículos, se realizaron 123 test de alcoholemia, se detectó a 9 conductores en estado de ebriedad, se labraron 82 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Por otro lado, en Rada Tilly, se controlaron 86 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labraron 3 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

A su vez, en Camarones, se controlaron 47 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 922 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 270 test de alcoholemia, se comprobaron 4 casos positivos, se labraron 18 infracciones y se retuvieron 3 automóviles.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 1.078 vehículos, se realizaron 1.005 test de alcoholemia, se comprobaron 8 casos positivos, se labraron 41 infracciones y se retuvieron 2 rodados. En tanto, en Trevelin, se controlaron 192 vehículos, se llevaron a cabo 192 test de alcoholemia, se comprobaron dos casos positivos, se confeccionaron 6 infracciones y se retuvo un automóvil.

Otras localidades

Personal de la APSV desarrolló operativos en José de San Martín, donde se controlaron 103 vehículos y no se registraron infracciones. Mientras que en Paso de Indios, se controlaron 22 vehículos y no se desarrollaron infracciones.

En Gobernador Costa, se verificaron 183 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia ni tampoco se labró ninguna infracción.

Por otro lado, en Río Pico, se controlaron 201 vehículos, no se efectuaron infracciones ni se retuvo ningún vehículo. Finalmente, en Tecka, se controlaron 236 rodados, se desarrollaron 41 test de alcoholemia, no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.