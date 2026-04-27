1.2 C
Rawson, Chubut
27 abril, 2026
Chubut Para Todos

Provincia brindó capacitación en atención de emergencias al personal de salud del Hospital Rural de Las Plumas

La Secretaría de Salud valoró la participación activa de los asistentes y la importancia de impulsar instancias de formación continua para optimizar la calidad de atención y seguridad del paciente.

Organizada por la Secretaría de Salud del Chubut, se llevó a cabo una capacitación destinada al equipo de salud del Hospital Rural de Las Plumas que tuvo por objetivo fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en la atención de emergencias, tanto en el ámbito intrahospitalario como extrahospitalario.

La actividad se desarrolló días pasados y contó con la participación de enfermeros, médicos y choferes de ambulancias.

La capacitación estuvo a cargo del enfermero Pedro Vandani, quien es integrante del área de capacitación de la cartera sanitaria, y se dividió en una parte teórica, en la cual también se compartió material visual y se discutieron casos, y una instancia práctica orientada a la aplicación de técnicas y procedimientos en situaciones simuladas.

Temas abordados

En la capacitación se abordaron los siguientes temas: Reanimación Cardiopulmonar (RCP) avanzada en la embarazada; RCP en el recién nacido (hasta los 28 días); RCP en pacientes pediátricos; evaluación primaria sistemática ABCDE; manejo extrahospitalario del paciente accidentado; uso de elementos de extricación (chaleco de Kendrick, tabla espinal, collar cervical); abordaje del Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) grave; y atención inicial y traslado seguro de ambulancia.

Optimizar la calidad de atención y seguridad del paciente

Desde la Secretaría de Salud provincial se destacó que la actividad permitió reforzar conceptos clave en la atención de emergencias y unificar criterios de actuación entre los distintos integrantes del equipo de salud.

Además, se valoró especialmente la participación activa de los asistentes y la importancia de impulsar instancias de formación continua para optimizar la calidad de atención y seguridad del paciente.