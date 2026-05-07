Provincia avanza con una obra clave de iluminación en Playa Unión

Los trabajos se llevan adelante junto a la Cooperativa de Rawson y permitirán mejorar la seguridad y transitabilidad de un sector utilizado también para la práctica deportiva. Habrá iluminación LED de última generación, que contribuirá además al desarrollo de actividades turísticas y portuarias.

El Gobierno del Chubut, junto a la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, avanza con una obra clave para mejorar la seguridad y la transitabilidad en Playa Unión, mediante la modernización del sistema de iluminación sobre la Avenida Marcelino González y calles adyacentes, donde se instalarán columnas y luminarias LED de última generación.

La obra, denominada “Proyecto de Modernización de Iluminación de Playa Unión – Etapa II”, aportará mayor eficiencia energética y permitirá una significativa reducción de costos operativos. Además, se enmarca en un plan integral de mejora del alumbrado público que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos programados incluyen la iluminación de la bicisenda paralela a la avenida, lo que reforzará la seguridad de quienes transitan diariamente por ese sector, especialmente vecinos que realizan actividades deportivas y recreativas, teniendo en cuenta que la falta de iluminación adecuada representa actualmente un importante factor de riesgo.

Desde el Gobierno del Chubut remarcaron que “esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos y forma parte de una agenda de recuperación y modernización del alumbrado público que se viene impulsando en toda la provincia, a partir del trabajo conjunto con municipios e instituciones locales”.

Asimismo, se destacó que esta nueva infraestructura resulta estratégica para potenciar la actividad turística, portuaria, logística y recreativa de la ciudad.

Por su parte, autoridades de la Cooperativa de Rawson pusieron en valor el trabajo articulado con el Gobierno provincial para llevar adelante la obra y remarcaron la importancia de continuar avanzando con este tipo de intervenciones, que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La ejecución del proyecto permitirá fortalecer la seguridad vial y urbana, mejorar la calidad del espacio público y generar condiciones más adecuadas para trabajadores, vecinos y visitantes que circulan diariamente por la zona portuaria y los accesos a Playa Unión y Playa Magagna.