Provincia acompaña la finalización de la sede del Centro de Jubilados Marítimos “26 de Abril” en Puerto Madryn

El proyecto fue impulsado durante años por los propios integrantes de la institución y contará con el apoyo del Gobierno provincial para su finalización. Durante la recorrida, el gobernador también ratificó la demanda presentada ante la Corte Suprema por la deuda previsional de más de $51 mil millones que Nación mantiene con Chubut.

En el marco de las políticas impulsadas por la Provincia para fortalecer los espacios de encuentro destinados a las personas mayores, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó la obra de la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Marítimos “26 de Abril”, en la ciudad de Puerto Madryn.

Se trata de un proyecto sostenido durante años por los propios jubilados del sector, quienes avanzaron en la construcción de su espacio y que ahora, con el acompañamiento del Estado provincial, podrá finalmente ser terminado.

Participaron de la recorrida junto al mandatario la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; y el intendente local, Gustavo Sastre.

Al respecto, Torres aseguró que “hoy en Chubut hay una gestión que acompaña a nuestros adultos mayores con acciones concretas”, y remarcó que el objetivo es que “uno de los principales centros de jubilados de la ciudad pueda contar finalmente con un espacio propio y digno”.

El mandatario agregó que “después de años de promesas incumplidas, hoy los jubilados saben que tienen en este Gobierno un respaldo real para concretar proyectos que llevan mucho tiempo esperando”.

“Recuperar lo que es nuestro”

Durante la recorrida, el Gobernador también ratificó la demanda presentada por el Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que Nación mantiene con la caja previsional de Chubut a través de la ANSES, cuyo monto supera los $51 mil millones.

“Por primera vez un gobierno provincial presenta una demanda firme ante la Corte Suprema para recuperar recursos que pertenecen a los jubilados de Chubut”, afirmó Torres.

En ese sentido, sostuvo que “cuando se trata de defender los derechos de nuestra provincia, no nos quedamos en palabras: actuamos para que se haga justicia”.

Finalmente, el mandatario remarcó que “esta es una deuda que afecta directamente a nuestros jubilados, por eso vamos a seguir impulsando este reclamo con el acompañamiento de los centros de jubilados de toda la provincia, con la premisa de que, sin importar el gobierno de turno, Chubut siempre se va a plantar con firmeza para recuperar lo que le corresponde”.

Características de la obra

Con una inversión total de $96.181.848,26, avanza la construcción de la sede propia del Centro de Jubilados y Pensionados Marítimos “26 de Abril”, ubicado en las calles Juan XXI, Luis María Campos y Williams de la ciudad de Puerto Madryn.

El proyecto contempla dos etapas y un plazo de ejecución estimado de diez meses. En esta primera instancia se prevé la construcción de la estructura resistente compuesta por vigas, losa con sistema de viguetas pretensadas y capa de compresión, dinteles, estructura metálica de cabriadas para la cubierta, techos inclinados y revoques interiores y exteriores.