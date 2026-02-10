Protesta policial en Rosario: el Gobierno santafesino pasó a disponibilidad a 20 agentes y se inició una causa penal

Así lo anunció el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien sostuvo que hay “grupos marginales y desplazados” que intentan desestabilizar a la fuerza. Los reclamos van desde lo salarial hasta mejores condiciones laborales y atención en salud mental.

El Gobierno de Santa Fe pasó a disponibilidad a por lo menos 20 miembros de la policía provincial que formaron parte de las protestas en las últimas horas de la noche del lunes y la madrugada del martes en Rosario. Las manifestaciones también se replicaron en otras ciudades, y las autoridades adelantaron que las investigaciones podrían derivar en nuevas sanciones administrativas y penales.

La medida fue anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, quien sostuvo que los motivos dela protesta son “legítimos y los acompañamos“, pero advirtió que ese reclamo fue “utilizado por personas allegadas a sectores desplazados de la fuerza” por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, algunos casos vinculados a graves hechos de corrupción”.

“Todo policía que cumple correctamente su función y ha contribuido a la reducción de la violencia en Santa Fe seguirá contando con el respaldo del Gobierno”, indicó Cococcioni desde la Sede de Gobierno de Rosario, junto a los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira. En esa línea, reconoció que “las necesidades y problemas son atendibles” porque mejorar la seguridad de los satafesinos implica “mejorar a las fuerzas de seguridad”.

Sin embargo, el ministro provincial expresó: “Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden en Santa Fe, es cruzar una línea que no vamos a consentir“. Sobre los hechos ocurridos este lunes, indicó que al menos 20 funcionarios policiales serán pasados a disponibilidad “por incumplimiento de sus deberes” en el marco de las protestas.

En ese marco, informó que respaldaron al jefe de Policía para que de inicio a las actuaciones administrativas con el fin de que los efectivos apartados sean separados del servicio, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas.

Acerca de los incidentes que se registraron en Rosario y la ciudad capital, Cococcioni precisó que “se intentó impedir la salida de no menos de veinte móviles policiales hacia tareas de patrullaje”, mientras que, en el primer distrito, además se estacionaron vehículos frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

“Algunos agentes abandonaron el servicio, dejando los patrulleros sin custodia. Pese a ello, el patrullaje se está sosteniendo con normalidad”, añadió el titular de la cartera de Seguridad provincial.

Se investigan posibles delitos penales

Según indicó el integrante del gabinete del gobernador Pullaro, las protestas habían comenzado hace unos días pero con el correr del tiempo “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de interés particular, acciones violentas y antijurídicas”. También dijo que instigaron al personal policial y “se difundieron fake news” en redes sociales y chats internos, para “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Paralelamente, señaló que se trabaja en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar posibles ilícitos penales cometidos tanto por algunos policías como por los que denominó como “grupos marginales y desplazados” que no aceptarían haber perdido “posiciones de poder y privilegio”.

El jueves, se habían anunciado una serie de medidas en medio de un clima de descontento con los uniformados. Uno de los temas principales fue el suicidio del agente Oscar “Chimi” Valdez, un policía oriundo de la ciudad de Vera que le quitó el arma reglamentaria a una compañera y se disparó en la cabeza cuando estaba en la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario.

Este hecho volvió a colocar en el centro del debate la salud mental de los efectivos policiales. De acuerdo a los datos del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe, en la provincia hay actualmente 560 efectivos bajo seguimiento psicológico, pero el propio ministro Cococcioni reconoció que alrededor de 460 abandonaron voluntariamente el tratamiento.

Por este motivo, además de las medidas de carácter económico con respecto a los salarios, también el foco estuvo puesto en la contención para reforzar la atención de salud mental de los policías.

Siguen las protestas policiales en Santa Fe

Tras la conferencia del ministro de Seguridad, se registraron más manifestaciones por temas salariales en Rosario, que incluyeron “sirenazos” y cortes de calle. El abogado Gabriel Sarla, vocero legal de los efectivos que se encuentran en protesta, comentó que en la recomposición de haberes no recibieron un aumento salarial sino un “plus no remunerativo”, lo que generó inconformidad.

“Obviamente no se tomó bien porque no es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo un incremento en el sueldo para la totalidad de la policía y no para unos pocos“, dijo en diálogo con el medio Cadena 3. “El reclamo empezó por un tratamiento psicológico para las fuerzas que no se daba. Hay temas de sueño, deben hacer adicionales no llegan a mitad de mes con el sueldo“, agregó sobre la situación.

“Pasan semanas sin ver a sus hijos. Es una cadena de cuestiones que llevó a esto, solicitamos que el aumento sea para toda la policía y no para algunos”, concluyó el letrado al mencionar que los reclamos habían iniciado de manera pacífica desde el miércoles último, pero ahora escaló a un nivel que nadie quiere.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni | Gobierno de Santa Fe

Por Federico Perez Vecchio-Perfil