20 marzo, 2026
Programa Familias Solidarias , Una Oportunidad para Brindar Cuidado y Amor

El Programa Familias Solidarias busca brindar acogimiento temporal a niños, niñas y adolescentes que, por diversas circunstancias, no pueden convivir con su familia de origen. El objetivo es evitar la institucionalización y ofrecer un entorno familiar estable, afectivo y personalizado.

¿En qué consiste el programa?

Está destinado a personas solas o en pareja, con o sin hijos/as, que estén dispuestas a brindar cuidado y atención a un niño/a o adolescente en situación de vulnerabilidad. El acogimiento es transitorio, mientras se resuelven los motivos de la no convivencia con la familia de origen

Requisitos para participar

  • No tener antecedentes penales
  • No estar inscripto en el registro de pretendientes adoptantes
  • Estar dispuesto a recibir acompañamiento del equipo técnico
  • Tener un hogar adecuado y seguro para el niño o adolescente

El programa te ofrece:

  • Apoyo y acompañamiento del equipo técnico
  • Que puedas contribuir a la protección y desarrollo integral del niño/a o adolescente

Si estás interesado en participar en el Programa Familias Solidarias, podes contactarte a:

2804 546471 (de 8hs a 20hs)
San Martín 364, Trelew. (De 8hs a 14hs)