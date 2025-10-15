Profand toma control de la ex Alpesca en Madryn y Red Chamber proyecta nueva planta en Trelew

Así lo informó el secretario de Pesca de la provincia, Andrés Arbeletche, quien aclaró que no hay “marcha atrás” en la rescisión del contrato con la empresa de Estados Unidos. Y desmintió además que la intervención de la Embajada de ese país haya influido en la situación. Los permisos deberán ser transferidos a Profand.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, aclaró que no hubo cambios en la decisión de rescindir el contrato con Red Chamber. La planta de la ex Alpesca ya opera bajo control de Profand, que incorporó 70 nuevos trabajadores, que se suman a los 470 que ya venían trabajando. En paralelo, se negocia la instalación de una nueva planta pesquera en Trelew, bajo propiedad de Red Chamber.

“No se dejó sin efecto ninguna decisión tomada, ni tampoco el decreto por el cual se consideró rescindido el contrato. Red Chamber no está más en Alpesca”, afirmó el funcionario, en diálogo con Actualidad 2.0.

La planta ubicada en Puerto Madryn fue arrendada por la empresa española Profand, que desde el 1° de octubre tomó a los 470 trabajadores que ya operaban en el lugar y sumó otros 70 nuevos empleados. “Ya está trabajando, invirtiendo sumas importantes de dinero para poner la planta en condiciones para el inicio de la temporada”, detalló el funcionario.

Red Chamber proyecta nueva planta en Trelew

En paralelo, el gobierno provincial abrió una nueva instancia de negociación con Red Chamber, que manifestó su voluntad de continuar operando en Chubut. “Lo que hicimos fue facilitarles la posibilidad de instalarse en Trelew, con una planta propia, sin relación contractual con el gobierno”, explicó Arbeleche.

La empresa estadounidense busca instalarse en la zona franca de Trelew, lo que le otorgaría una ventaja competitiva. Según el secretario, ambas partes están en etapa de memorándum de entendimiento y evalúan desistir de los reclamos cruzados: “Nosotros tenemos reclamos de deudas pendientes y ellos de inversiones que consideran haber hecho en Alpesca”.

“Por más diferencias que hayamos tenido, cualquier empresa que quiera invertir, dar puestos de trabajo e instalarse en la provincia, bienvenido sea”, agregó. “Por eso cambiamos la actitud y estamos negociando, para desistir de reclamos cruzados y tratando de llegar a un nuevo acuerdo, pero bajo ningún punto de vista hemos retrocedido en el arrendamiento de lo que era la planta de Alpesca a Profand”.

Contrato con Profand: 10 años y mejores condiciones

El contrato de arrendamiento con Profand fue firmado por 10 años, en condiciones “más beneficiosas para la provincia que el anterior acuerdo con Red Chamber”, según indicó el secretario. El gobierno prevé enviar el convenio a la Legislatura para su ratificación.

“La planta estaba en un estado de escaso mantenimiento. Es necesario que se invierta bastante dinero para ponerla en condiciones mejores”, señaló.

Con relación a los permisos pesqueros, el funcionario confirmó posteriormente, ante una consulta para este informe de ADNSUR, que estos deberán pasar de Red Chamber a Profand.

Embajada de Estados Unidos y versiones erróneas

Consultado sobre una posible intervención de la Embajada de Estados Unidos, Arbeletche aclaró que “hubo una consulta amable meses atrás, cuando se temía una expropiación”. El gobierno provincial explicó que se trataba del vencimiento de un contrato de alquiler, lo que disipó cualquier duda.

Además, desmintió que el anuncio esté vinculado con la agenda internacional: “Es curioso cómo manejan la agenda periodística algunos medios. El tema lo veníamos trabajando con el gobernador desde hace varias semanas, ya estaba cerrado desde antes”, apuntó, aunque también reconoció que no lo habían hecho público. “Por eso salió la información errónea de que el gobierno provincial dio marcha atrás con Red Chamber, eso no es así para nada”, insistió, al refutar lo publicado esta mañana por diario Clarín.

Fuente: ADNSur