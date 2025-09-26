Productores agropecuarios acusan a Milei y Caputo de hacer una “jugada magistral” con “los vivos de siempre”

El productor agropecuario Sebastián Campo, visiblemente indignado y exhausto, grabó un video viral desde su campo de maíz, en el que denuncia lo que calificó como una “estafa” orquestada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y un puñado de grandes exportadores. Según el productor, esta “jugada preparada” con las retenciones cero les costó a miles de trabajadores rurales alrededor de US$1.500 millones.El campo desconfía del poco tiempo en el que se completó el cupo disponible para las retenciones cero

“Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, 10, 12, 15, 16 horas diarias”, comenzó el productor. “Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei, todo su equipo y ocho exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, eh, pero fuerte”, sentenció Campo, productor agropecuario de Pergamino y secretario de la agrupación Bases Federadas.

"Esta semana vivimos una jugada hermosa para que se llenen los bolsillos"



Sebastián Campo, secretario de Bases Federadas, criticó la reanudación de retenciones al agro 72 horas después de que el gobierno anunciara alícuotas cero. Solo permanecerán para la carne hasta el 31/10. pic.twitter.com/LuaKJtDBI3 — Nico Castillo Abad (@NicoCastilloOK) September 25, 2025

“Silencio cómplice” y el cansancio del sector

El productor expresó su asombro por el “silencio” que siguió a la polémica medida. “El lunes salieron a aplaudir todo, la medida en favor de la producción y hoy jueves, demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro”, remarcó Campo.

El testimonio del ruralista, que rápidamente se viralizó, refleja un sentimiento de hartazgo y frustración generalizado en un sector que se siente una vez más perjudicado por políticas que, en los hechos, solo benefician a unos pocos. “Estoy muy cansado. Hace 26 años que laburo en el campo. Tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver como todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de cuatro gordos de siempre”, lamentó.

El video finaliza con un llamado a la acción y la concientización del propio sector agropecuario: “A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a saber lo que tiene que hacer”.

La bicicleta de Caputo: liquidan sin retenciones y se compran dólares

Se agotó demasiado rápido el cupo de liquidación de ventas de granos sin retenciones fijado por el Gobierno de Javier Milei y, según la Sociedad Rural Argentina, “los productores comercializaron en este período un volumen que equivale a US$ 2.277 millones a valores FOB, apenas el 33% de los US$ 7.000 millones establecidos como objetivo”, cuenta que alimenta la sospecha de que los exportadores registraron ventas de granos que aún no habían comprado.

Un productor santafesino, que fuera director de la Federación Agraria Argentina, explicó en declaraciones a Radio Noticias 99.5 cómo funciona en la práctica la bicicleta montada que termina beneficiando, según consignó, a unas pocas cerealeras.

“Usted vende y a los tres días debe liquidar las divisas según la Resolución. Y el BCRA le da pesos. Las cerealeras, Cargill, Dreyfus, ACA, tienen que pagarles a los productores que son los dueños de la soja, a menos que la soja sea de ellos. Para mí todos esos pesos se van a ir al dólar”, afirmó Pedro Peretti.

Justificó su pronóstico con la descripción del circuito: “Las cerealeras liquidan esos dólares en el Banco Central y este les da pesos. Y esos pesos son para pagarles a los productores que vendieron la soja. El problema es que esas 15 millones de toneladas que quedan sin vender, que son aproximadamente 9 mil millones de dólares, las tienen muy pocos productores agropecuarios”, estimó.

Evaluó que se trata de un grupo muy concentrado que no deben ser más de mil o dos mil, “y a ellos les van a dar los pesos y con esos pesos se van a dar vuelta y van a ir a comprar dólares, porque con la misma cantidad de soja van a comprar un 15, 20 ó 25% más de dólares. Entonces van a esperar que el peso se devalúe después de las elecciones de octubre”, puso de manifiesto.

Su convencimiento de que habrá devaluación lo hace lucubrar que la otra alternativa que maneja el que todavía tiene soja en su campo es “esperar a después de las elecciones para vender, porque seguramente va a ser muy superior al 20 % y va a estar más cercana al 100 %, llevando el precio del dólar a 3.000, 3.500 o incluso 6.000”.

Interpreta que esa devaluación mejora la competitividad de la economía argentina y se licúan todos los pasivos que tienen el Tesoro y el Banco Central.

Hace hincapié el productor en que la medida debía extenderse hasta el 31 de octubre y terminó beneficiando de manera exclusiva a una docena de grandes empresas agroexportadoras, que se habrían apropiado de unos us$ 1.500 millones que debían ir a las arcas del Estado o al bolsillo de los productores.

Mecanismo para liquidar divisas

Según las denuncias de los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo), el Gobierno de Javier Milei, a través de los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, habilitó un mecanismo que permitió a este selecto grupo de empresas registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por miles de millones de dólares en tiempo récord, agotando el cupo y dejando fuera de juego a los productores.

RETENCIONES CERO, para 12 grandes exportadores:



No sólo trinaron los productores estadounidenses porque la baja del precio FOB de la soja argentina (cayó de usd412 a usd398) también hice caer 6 dólares el precio de Chicago sumado al conflicto con China que tiene EEUU q impide… https://t.co/64dcqYxqZm pic.twitter.com/cYBPins9ud — Rosalía Costantino (@colocostantino) September 25, 2025

Cómo lo hicieron:

Las grandes exportadoras registraron ventas masivas al exterior sin tener aún la soja comprada.

Costantino detalla que incluso “se declaró un 29% de soja que aún no se sembró”.

Al registrar las DJVE con retenciones cero, se garantizaron la exportación futura sin pagar el impuesto.

Cuando finalmente compren esa soja a los productores, les descontarán la retención del 26% (que ya fue restituida), quedándose con esa diferencia.

“Lo cierto es que esos 1.500 millones no los recibirán ni los productores ni el Estado. Quedarán en manos de una decena de empresas agroexportadoras”, sentenció Longoni, quien calificó la situación como un “afano a mano armada” con el aval del propio Estado.

Según la información difundida, un grupo de solo 12 compañías se quedó con la totalidad del beneficio.

Las principales empresas que se embolsaron millones con la maniobra son:

Bunge : USD 305 millones

: USD 305 millones LDC (Louis Dreyfus Company) : USD 298 millones

: USD 298 millones Cofco Intl : USD 238 millones

: USD 238 millones Cargill : USD 179 millones

: USD 179 millones Viterra : USD 185 millones

: USD 185 millones Molinos: USD 106 millones

Ahora sí vamos a hablar un poco en serio sobre lo sucedido con la falsa eliminación de retenciones, que es uno de los fraudes más grandes que yo haya visto, mucho más grave que las Crypto de Javier e incluso que el 3% de Karina. Para ser claros, hay un grupo pequeño de gente que… — Matías Longoni (@matiaslongoni) September 25, 2025

Los principales perjudicados por la medida fueron los productores agropecuarios que no tuvieron tiempo material para aprovechar la ventana de retenciones cero.

Ahora, se ven obligados a vender su producción a un precio que ya incluye el descuento de un impuesto que los exportadores no pagarán.

La situación también generó malestar internacional: productores estadounidenses se quejaron de que la maniobra hizo caer el precio de la soja en Chicago, complicando aún más su situación comercial con China.

"Necesitaban 7.000 dólares": La verdad de por qué el Gobierno volvió a aplicar las retenciones al campo,



Lo cuenta Matías Longoni (@matiaslongoni), periodista especializado en agro y director de Bichos de Campo. pic.twitter.com/lRaMRYcxQ4 — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 25, 2025

Fuente: ElDiarioAR