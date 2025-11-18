Productor porcino: “Con ‘Viva la Libertad’ están dejando a mucha gente sin la libertad de elegir de qué laburar”

Casi al borde del llanto un productor de Camilo Aldao le pidió al gobierno de Milei que “tenga un poco de sensibilidad por la gente que quiere laburar y producir”.

Un productor porcino cordobés mostró su preocupación casi al borde del llanto tras el acuerdo comercial de Estados Unidos con Argentina que posibilitará la entrada de carne de cerdo al mercado argentino.

“Lo estuve mirando y sufriendo porque yo soy un productor del sur de la provincia de Córdoba. Ya estamos sufriendo la importación de cerdo de Brasil y sabemos ya cuáles son las consecuencias. Está entrando bondiola congelada de Brasil a precio regalado”, señaló Javier Paillole de Bases Federadas.

Además señaló que “el cerdo es una cosa que acá en Argentina lo podemos hacer, somos muy competitivos y lo podemos hacer tranquilamente porque tenemos lo principal que es la comida: el maíz, la soja que come el chancho y el agua”.

Acuerdo con EE.UU.

“Esto me está dejando afuera. Es de una gravedad terrible. Nosotros somos muy chiquitos en la producción, producimos centralmente para el mercado interno. Estados Unidos es el tercer productor mundial, después de China y la Comunidad Europea. No podemos competir. Es una cuestión de escala”, explicó en declaraciones a Radio 10.

“Es tristísimo lo que está pasando porque está quedando gente afuera. Que te venga una máquina de afuera quedan obreros sin laburar, que te vengan chanchos de afuera... “, relató emocionado de tristeza.

“Yo voy a vivir. Es hasta cultural, el que cría chanchos los cría porque les gusta. Ayer me entraban por whatsapp mensajes de chancheros que se están desarmando”, aseguró.

Críticas

“Con la palabra ´Viva la Libertad’ están dejando a mucha gente sin la libertad de elegir de qué laburar”, cuestionó Paillole.

“Le diría (al Gobierno) que dé marcha atrás por las consecuencias que esto genera. Le diría que tenga un poco de sensibilidad por la gente que quiere laburar y producir”, finalizó el productor de Camilo Aldao.

Fuerte rechazo a las importaciones en el sector porcino | Freepic

Por José Pérez-Perfil