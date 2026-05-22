Procesaron al ex Puma Patricio Albacete por privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra Pamela Pombo

Lo decidió el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. Además le impusieron un embargo de treinta millones de pesos

Patricio Albacete, ex integrante de Los Pumas, fue procesado por delitos vinculados a la violencia de género en perjuicio de su ex esposa, Pamela Pombo, aunque seguirá libre. La decisión, dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, recayó tras una investigación que reveló una serie de hechos compatibles con privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravadas, todo en un contexto de violencia doméstica. Además le impusieron un embargo de treinta millones de pesos.

La causa detalla que los hechos investigados ocurrieron en el departamento que ambos compartían, ubicado en la calle Libertad al 1500, en el barrio de Recoleta. Aunque la pareja estaba separada formalmente desde hacía siete meses, seguían residiendo en el mismo inmueble, situación que derivó en múltiples conflictos y episodios de agresión.

En detalle, el expediente judicial señala dos episodios relevantes. En el primero, Albacete habría bloqueado la salida del departamento cerrando con llave la puerta durante aproximadamente veinte minutos, impidiendo que Pombo pudiera retirarse. Según consta en la resolución, durante ese lapso le manifestó: “De acá no te vas”.

En el segundo hecho, de características similares, también habría interceptado a su ex pareja cuando intentaba marcharse, limitando nuevamente su libertad ambulatoria. Estas conductas, a juicio del tribunal, configuran prima facie el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo dado que existía una relación matrimonial vigente entre las partes.

El fallo, al que accedió Infobae, cita jurisprudencia local y los tratados internacionales —especialmente la Convención de Belém do Pará— que disponen que toda acción u omisión que cause sufrimiento físico, psicológico o limitación de la autonomía a una mujer por razones de género constituye violencia de género. Asimismo, la justicia enfatizó que no es requisito que la víctima esté atada o encerrada bajo llave para consumar el delito: basta que no pueda vencer el obstáculo impuesto por el agresor o que ésta deba cumplir con su voluntad.

Otras lesiones

La resolución también refiere distintos hechos de violencia física, que fueron catalogados como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Estas agresiones, documentadas en la causa, no son aisladas sino parte de una misma dinámica de control, intimidación y violencia reiterada dentro del ámbito doméstico.

El juzgado entendió que, desde lo objetivo y subjetivo, se cumplían todos los requisitos del tipo penal analizado, y que no surgían elementos que pudieran exonerar a Albacete de responsabilidad o justificar su conducta.

Medidas cautelares

Pese a la gravedad de las acusaciones, el juzgado dispuso que Albacete continúe en libertad, aunque bajo estrictas medidas cautelares. Se le impuso la exclusión del domicilio que compartía con Pombo por noventa días y se ordenó el reintegro de la víctima a esa vivienda, además de la provisión del botón antipánico para su protección.

Con el objetivo de asegurar eventuales costas e indemnizaciones, el juzgado decretó un embargo preventivo sobre los bienes del ex rugbier por la suma de treinta millones de pesos.

La causa fue devuelta a la fiscalía para que siga adelante con la investigación y adopte, en caso de considerarlo pertinente, nuevas medidas de protección o avance con la calificación jurídica de las conductas.

Fuente: Infobae